Компания Softline помогла «Цифра банк» обеспечить сохранность данных

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, обеспечила безопасность данных и информационных систем «Цифра банк» при помощи решения «Кибер бэкап» российской компании «Киберпротект». Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Цифра банк» (коммерческое наименование ООО «ФФИН Банк») работает на рынке с 1990 г. и предлагает широкую линейку инвестиционных и классических банковских продуктов. Для организаций финансового сектора сохранность данных является критически важным аспектом деятельности, поэтому банк ответственно подходит к выбору системы резервного копирования.

Ранее «Цифра банк» использовал различные продукты зарубежных вендоров, среди которых Veeam Software. Впоследствии «Киберпротект» и, в частности, система резервного копирования «Кибер бэкап» показала значительный рост функциональных возможностей, достигнутый за счет пополнения и развития команд разработчиков и технических специалистов, благодаря чему продукт существенно улучшился и стал отвечать потребностям «Цифра банк».

Команда Softline провела консультационную работу и помогла заказчику определить необходимую спецификацию решения. Убедившись в надежности и безопасности решения, «Цифра банк» выбрал «Кибер бэкап» в расширенной редакции, которая предполагает более широкий функционал, наличие отчетов и возможности мгновенного восстановления.

По итогам проекта клиент получил комплексное решение, обеспечивающее надежное резервное копирование, восстановление данных и защиту от вирусов-шифровальщиков для своей среды виртуализации. «Мы проанализировали предлагаемые системы на рынке и выявили, что из представленных в российском ИТ-контуре решений "Кибер бэкап" является лучшим вариантом. Особенно для нас были важны широкий функционал, простота внедрения, универсальность и масштабируемость решения», — сказал Сергей Степкин, директор департамента ИТ-инфраструктуры «Цифра банк».

«Вендор работает уже много лет на российском рынке и прошел большой путь по усовершенствованию продуктов до уровня зрелых, качественных решений, которые ничем не уступают зарубежным аналогам. Softline регулярно реализует проекты с применением "Кибер бэкапа" и стабильно получает положительные отзывы от заказчиков из самых различных сфер деятельности, от государственных организаций до крупных корпораций», — сказала Ольга Панфина, менеджер по развитию бизнеса в Softline.

***

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — более чем 30 лет опыта, региональное присутствие в более чем 25 представительствах по всей России, в штате свыше 8,2 тыс. сотрудников, в том числе около 4,5 тыс. инженеров и разработчиков. В 2022 г. оборот компании превысил 70 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш платежный проводник » и др.

«Цифра банк» предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Банк является участником Системы страхования вкладов. В настоящее время в России работает более 40 отделений. Банк работает по универсальной лицензии ЦБ РФ № 1143 от 16.11.2021. На 1 ноября 2023 г. чистые активы «Цифра банк» составили 18,4 млрд руб., собственные средства (капитал) — 2,1 млрд руб., уставный капитал — 1,4 млрд руб., объем вкладов физических лиц — 15,9 млрд руб. В портфель ценных бумаг банка входят облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов Московской биржи из котировального списка первого уровня.