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Искусственный интеллект внедрят в российские отели

Компания ApeironSpace объявляет о старте внедрения искусственного интеллекта, а также продвинутой языковой модели на базе искусственного интеллекта в существующих и строящихся отелях сети. Об этом CNews сообщили представители ApeironSpace.

Направления деятельности, в которые будет внедрен искусственный интеллект: использование ИИ для управления бронированием; использование алгоритмов машинного обучения для анализа предпочтений гостей и персонализации обслуживания; коммуникация с гостями.

ApeironSpace стартовал с доработкой существующего чата для общения с гостями, объединяющим популярные мессенджеры и социальные сети. Версия 2.0 выйдет с интеграцией языковой модели, что позволит радикально улучшить скорость и качество коммуникации, одновременно снизив затраты.

«ApeironSpace уже сегодня добивается эффективного использования ИТ–решений в отелях бренда, что дает нам отличные показатели по загрузке номеров и доходам, а также позволяет реализовывать не имеющие аналогов маркетинговые стратегии. Внедрение искусственного интеллекта открывает возможность заметно увеличить отрыв от конкурентов и предложить гостям еще больше услуг, которые нельзя встретить ни в каких других отелях, что является главной особенностью и преимуществом ApeironSpace», — сказал основатель ApeironSpace Марат Галиуллин.

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