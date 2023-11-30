«Дом.РФ» и Департамент градостроительной политики города Москвы заключили соглашение о совместной цифровизации строительной отрасли

«Дом.РФ» и Департамент градостроительной политики города Москвы договорились о сотрудничестве в области цифровизации строительной отрасли, в том числе о внедрении технологий информационного моделирования (ТИМ) и искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение об этом было подписано 30 ноября 2023 г. на стратегической сессии «Переход на ТИМ для застройщиков». Ее организаторами выступили Департамент градостроительной политики города Москвы, «Дом.РФ» и ГБУ «Мосстройинформ». Об этом CNews сообщили представители «Дом.РФ».

Соглашение предусматривает интеграцию между информационной системой управления градостроительной деятельностью и Единой информационной системой жилищного строительства «Наш.дом.рф», а также совместную работу в области аналитики данных и применения технологий искусственного интеллекта.

«С учетом приближающегося срока обязательного перехода на технологии информационного моделирования, соглашение между "Дом.РФ" и Департаментом градостроительной политики города Москвы приобретает особую актуальность. Это не просто стремление к использованию самых современных ИТ-решений в строительном секторе, но и четкий сигнал для рынка о необходимости адаптации к грядущим изменениям. Мы видим в этом возможность для всех участников рынка принять все необходимые управленческие решения и интенсифицировать свои усилия по внедрению ТИМ», сказал директор цифровизации жилищной сферы «Дом.РФ» Александр Лукьянов.

Уже 1 июля 2024 г. применение технологий информационного моделирования станет обязательными для сектора жилищного строительства. Вместе с тем, согласно данным «Дом.РФ», уровень проникновения ТИМ среди девелоперов остается невысоким — он составляет порядка 20% от общего числа застройщиков. При этом наиболее сложная ситуация — у небольших региональных компаний. В лидерах по цифровизации строительного сектора — город Москва.

«Внедрение современных технологий в процесс строительства и цифровизация строительной отрасли — очень важный аспект работы столичного Департамента градостроительной политики, особенно это касается технологий информационного моделирования. Сотрудничество с "Дом.РФ" позволит Москве поделиться своим опытом, который может пригодиться в масштабах всей страны, и перенять опыт коллег. Я уверен, что совместными усилиями, нам удастся ускорить темпы цифровизации не только в нашей столице, но и во всей стране, что существенно поможет снизить административные барьеры, а также ускорить темпы возведения новых объектов. Это, в свою очередь, даст нам возможность обеспечить жильем каждого», — сказал заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Андрей Курилов.

В конце сентября 2023 г. «Дом.РФ» выпустил ПО собственной разработки для ТИМ «Цифровой контроль строительства» (ЦКС). В рамках стратегической сессии «Дом.РФ» заключил соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших российских производителей ПО для ТИМ компанией Renga Software, которая разрабатывает отечественную ТИМ-систему для совместного архитектурно-строительного проектирования, разработки несущих конструкций, внутренних инженерных сетей и технологической части зданий и сооружений.

«Дом.РФ» и Renga Software договорились об унификации используемых в своем ПО шаблонов данных цифровых информационных моделей, чтобы с ними пользователям можно было работать и в контуре ПО от Renga, и в «Цифровом контроле строительства» от «Дом.РФ».

«Сегодня на стратегической сессии "Переход на ТИМ для застройщиков" состоялось не только продуктивное обсуждение вопросов цифровизации рынка недвижимости России, но и еще было подписано важное соглашение между компанией Renga Software и "Дом.РФ", которое будет способствовать цифровизации строительной отрасли страны и развитию внедрения и применения технологий информационного моделирования на рынке жилищного строительства. Мы объединяем наши усилия, чтобы обеспечить пользователям большую гибкость и удобство при работе с информационными моделями в наших программных продуктах. Для этого теперь будут использоваться унифицированные шаблоны. Мы рассчитываем, что технологии информационного моделирования будут еще активнее внедряться и применяться при проектировании зданий и сооружений, тем более что на российском рынке представлены компании и разработки, которые готовы предложить пользователям для этих целей свои цифровые инструменты и продукты», — сказал генеральный директор Renga Software Евгений Шувалов.