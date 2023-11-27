Sareх собрал лидеров промышленного и гражданского строительства на конференции по цифровизации

Представители «Газпром ЦПС», «Еврохим», «Уралхим», «Северсталь», НЛМК, «Инград», MR Group и «Самолет» встретились в «Сколково» и поделились результатами внедрения ИТ-платформы для управления инвестиционными проектами.

Доклад Артура Айзатуллина, руководителя программы проектов «Газпром ЦПС», был посвящен комплексной системе мониторинга работ по обустройству и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром». На инвестиционных объектах компании действует в среднем от 14 до 24 экипажей с беспилотными летательными аппаратами. На основе полученных данных аэрофотосъемки формируются ортофотопланы и облака точек, которые совмещаются с 2D/3D проектными данными и графиком проекта для проверки на предмет несоответствий. Согласно презентации эксперта, уже по итогам первого года затраты на внедрение платформы окупились в шестикратном размере.

Сергей Филиппов, руководитель группы по геодезическому контролю «ЕвроХим», поделился деталями использования лазерного сканирования и среды общих данных. Специалист продемонстрировал процесс выявления критических замечаний к работам в среде общих данных на примере проекта строительства производства аммиака в г. Кингисепп. Согласно его докладу, цифровой мониторинг строительства позволяет заблаговременно выявить отклонения и участки, требующие изменений технических решений, и тем самым предотвратить остановку СМР.

Анна Лоран, руководитель проектов «УралАйТех», и Максим Терентьев, BIM-менеджер филиала «КЧХК» «УралХим», посвятили свой совместный доклад внедрению комплексного инструмента автоматизированной проверки на коллизии на базе платформы Sarex и пошагово разобрали его преимущества на различных стадиях строительного проекта. Всего на пилотном проекте, ставшем ключевой темой доклада, было выявлено 80 коллизий, из них 8 критичных. Рабочее время, затрачиваемое на визуальный поиск коллизий между проектом и облаком точек, сократилось на 30%.

Генеральный директор Sarex Валерий Комиссаров

Главной темой презентации Вадима Шеринова, менеджера по сопровождению строительства «Северсталь», стало внедрение и применение технологии 4D-моделирования, где четвертым, дополнительным измерением к 3D-модели объекта строительства становится время. Начиная с 2019 года компания применяет автоматизированный контроль строительства и состояния площадок, в рамках которого проводит регулярную автоматическую съемку с помощью беспилотных воздушных судов. В 2022 году компания также стала заказчиком функционала по 4D-моделированию на базе решения Sarex, что позволило заменить зарубежное решение Bentley Synchro.

Сергей Иванов, главный специалист по беспилотным средствам Стойленского ГОК НЛМК, представил проект «ОКО», в рамках которого комбинат применяет беспилотные технологии и фотограмметрию для мониторинга обширных территорий карьера в рамках 22 объектов общей площадью 4819 Га. Согласно данным эксперта, в год специалисты Стойленского ГОК проводят более 200 съемок/полетов, а количество пользователей платформы составляет более 180 человек.

Доклад Владислава Погорелова, ведущего специалиста контрольно-ревизионного управления компании «Самолет», был посвящен цифровому мониторингу строительства, в рамках которого девелопер применяет аэрофотосъемку, наземное лазерное сканирование и 360-панорамы. С помощью данной технологии «Самолет» контролирует соответствие работ проектным решениям и темпы их выполнения, а также предотвращает завышения сметы со стороны подрядчиков.

Роман Буцыкин, руководитель управления цифровизации бизнеса «Инград», рассказал об эволюции использования среды общих данных в компании – от настройки бизнес-процессов на базе зарубежной платформы, «переезда» на Sarex после ухода из РФ иностранного вендора до совместного с новым поставщиком развития платформы.

Вадим Прошин, заместитель генерального директора по организационному развитию и трансформации MR Group, рассказал об использовании среды общих данных (СОД) на строительных проектах компании. Два года назад ключевой задачей девелопера в этой области стал переход с решения крупного западного вендора, ушедшего из России, на отечественное ПО. Среди причин, по которым была выбрана платформа Sarex, возможность размещения СОД в контуре MR Group и наличие полноценной web-версии.

Доклады представили и организаторы мероприятия – основатели компании Sarex. Они обобщили опыт своих клиентов и представили план по развитию системы. Технический директор Sarex Павел Ершов рассказал об истории платформы, ее развитии в части работы с данными и улучшению ее общей стабильности. Генеральный директор Sarex Валерий Комиссаров одной из ключевых перспективных задач назвал открытие центра компетенций в области искусственного интеллекта для анализа строительных данных, накапливаемых системой. Директор по продукту Sarex Богдан Боханов презентовал новый продукт «Планирование» с модулем 4D и познакомил гостей мероприятия с главными обновлениями системы текущего года и планами на 2024 г. Среди них расширение числа поддерживаемых форматов и типов данных, улучшение движка визуализации, новые интеграции с другими системами и развитие функционала текущих модулей.

Узнать больше о платформе Sarex можно на официальном канале компании https://www.sarex.io, а также на каналах https://t.me/sarexmain и https://dzen.ru/sarex.