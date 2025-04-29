«Яндекс» решил создать робота-гуманоида

Созданный «Яндексом» фонд будет поддерживать амбициозные проекты, в том числе создание роботов-гуманоидов, разработка ПО для которых уже ведется.



Фонд технологических инициатив

«Яндекс» создал фонд технологических инициатив Yet Another Tech Fund, который будет поддерживать новаторские инициативы сотрудников. Одним из первых проектов станет разработка ПО для роботов-гуманоидов, сообщили CNews представители «Яндекса».

Фонд поддержит также проект гибридного поиска в YDB (созданная в «Яндексе» система управления базами данных с открытым исходным кодом), разработки на базе ИИ для медицины, оцифровку процессов в офлайн-магазине. В 2025 г. на это выделят 330 млн руб.

«Мы не ставим перед авторами проектов цели завоевать рынок и не ждем предсказуемых результатов. Наша главная задача — дать талантливым инженерам возможность воплотить в жизнь амбициозную задумку, даже если она звучит как научная фантастика», — сказал Илья Шаров, руководитель Yet Another Tech Fund.

Роботы от «Яндекса»

Человекоподобные роботы не нуждаются в специальной инфраструктуре — они способны функционировать в той же среде, что и люди. Их можно использовать почти в любой области, от промышленности и логистики до образования и сферы обслуживания, отметили представители «Яндекса».

Нейросеть Kandinsky «Яндекс» создает ПО для роботов-гуманоидов на базе других своих разработок

На первом этапе планируется научить робота передвигаться, ориентироваться в пространстве, понимать команды и безопасно взаимодействовать с людьми. В дальнейшем компания намерена освоить полный цикл разработки (включая собственное «железо») роботов, которые смогут, например, доставлять посылки по офису или совершать плановые обходы здания.

ПО для роботов-гуманоидов создается на базе разработок «Яндекса», в том числе ИИ.

В конце 2024 г. «Яндекс» создал отдельную компанию ООО «Рободоставка» для развития своей сети роверов-доставщиков. Первые такие роботы выехали на российские улицы в 2018 г. — «Яндекс» проводил тесты в Москве и Иннополисе (Татарстан).

Компания «Яндекс» также ведет разработку ПО, с помощью которого можно конфигурировать промышленных роботов и управлять ими, как писал CNews в марте 2025 г., когда стало известно, что Минпромторг России вместе с «Яндексом» и Сбербанком занимаются разработкой унифицированного стандарта ПО для промышленных роботов.

Роботы-гуманоиды — уже не фантастика

Гуманоидные роботы больше не относятся к сфере фантастики. В августе 2024 г. CNews писал, что китайская компания Zeekr (дочерняя структура Geely) начала тестирование человекоподобных роботов в автомобильном производстве. Легкий Walker S Lite сочетает в себе функции имитационного обучения, визуального распознавания и управления точными движениями всего тела для автономной навигации и передвижения под нагрузкой на различных сборочных линиях. Он способен переносить грузы весом в 15 кг.

Осенью 2024 г. китайская компания UBTech объявила о начале производства индустриальных человекоподобных роботов под названием Walker S1, чтобы помочь решить проблему нехватки рабочей силы в обрабатывающей промышленности Китая. Роботы-гуманоиды начала проходить обучение на заводах ряда компаний, в том числе на предприятии крупного производителя электромобилей BYD.

Машина использует средства искусственного интеллекта (ИИ) для общего планирования действий. Робот-гуманоид может адаптироваться к окружающему пространству, эффективно выполняя задачи на различных предприятиях. Walker S1 способен проводить визуальный контроль качества, переносить изделия разных размеров, использовать электрическую отвертку для затягивания винтов, собирать детали и сортировать компоненты.