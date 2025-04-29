Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100

Новые испытания частично импортозамещенного самолета Superjet 100 с номером 97001 прошли успешно. В ходе полета, продолжавшегося четыре часа десять минут и проходившего на высотах более 10 км, экипаж проверил отечественную ИТ-систему автоматического управления.

Тестирование устройства

Российский автопилот для Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) успешно испытали на высоте в 12 тыс. км, об этом CNews сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру госкорпорации «Ростех».

Новые испытания частично импортозамещенного самолета SJ-100 с номером 97001 прошли успешно в апреле 2025 г. В ходе полета, продолжавшегося четыре часа десять минут и проходившего на высотах до 12,2 тыс. км., экипаж проверил отечественную систему автоматического управления. Были протестированы основные режимы автопилота, включая набор высоты, горизонтальный полет, снижение, развороты на курс и контроль вертикальной скорости.

В ОАК уточнили, что за время полета лайнер менял свою скорость от минимально допустимой до 310 узлов и числа Маха 0,81 (скорость самолета по отношению к скорости звука). После успешных испытаний экипаж начал подготовку к сертификационным полетам по системе автоматического управления.

SJ-100 – ближнемагистральный реактивный самолет нового поколения. Лайнер востребован на российском рынке благодаря сочетанию дальности, вместимости и комфорта. Самолет разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого», которая с 17 февраля 2020 г. является филиалом ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты». SJ-100 стал первым российским самолетом, который полностью спроектирован на основе цифровых технологий. В настоящее время проект проходит программу импортозамещения и оснащения отечественными системами и агрегатами.

По информации ОАК, на апрель 2025 г. в летных испытаниях задействованы три опытных образца SJ-100: первый, полностью российский по начинке, но с двигателями SaM146; второй, оснащенный двигателями ПД-8, но с импортными компонентами; и третий, полностью отечественный, с двигателями ПД-8, а также с российской авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой и прочими системами.

Разработка функции автопилота

Специалисты ПАО «Яковлев» разработали автопилот и автомат тяги для российского самолета Superjet 100 (SJ-100) 9 декабря 2024 г. Как сообщалось в конце 2024 г., специалисты ПАО «Яковлев» завершили разработку алгоритмов системы автоматического управления (САУ) для отечественного самолета SJ-100.

«Ростех» На испытаниях Superjet 100 проверили работу отечественного автопилота , экипаж оценил их как успешные

Разработка осуществлялась совместно со специалистами Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА) концерна «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех».

Выход на зарубежный рынок

В апреле 2024 г. сообщалось, что полностью импортозамещенный авиалайнер SJ-100 завершил цикл заводских испытаний и прилетел из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский.

В перспективе импортозамещенная версия самолета SJ-100 может выйти на зарубежные рынки, рассказал в сентябре 2024 г. глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России Антон Алиханов. «Мы должны думать об экспорте, о международном рынке. И, конечно, машина (SJ-100) при выходе на экспортный рынок уже должна быть доведена до всех технических характеристик, которые сейчас заявляются», — сказал Алиханов.

Алиханов отметил, что министерство, ОАК и «Ростех» будут вместе рассматривать дальнейшие этапы комплексного развития гражданской авиации с точки зрения завоевания собственной доли на международном рынке.