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Как low-code* помогает автоматизировать бизнес-процессы: вебинар от СберТеха

Российский разработчик ПО «СберТех» проведет вебинар об эффективной автоматизации бизнес-процессов.

Гости вебинара познакомятся с продуктом Platform V Flow, который позволяет разработчикам быстро создавать готовые продукты, не задумываясь о технической реализации. Спикер Денис Белокопытов, владелец продукта в «СберТех», расскажет, как low-code в BPMN** помогает создавать более простые и интуитивно понятные приложения. А также — как Platform V Flow помогает ускорить время вывода продуктов на рынок и повысить эффективность разработки.

Эксперт в режиме реального времени продемонстрирует, как работает low code, и разберет пример проекта, созданного с помощью Platform V Flow.

Вебинар состоится 29 ноября в 11.00. Регистрация по ссылке

erid:2SDnjevM2KzРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: ИНН: 7736632467 ОГРН: 1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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