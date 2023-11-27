Из Directum RX документы по ЭДО можно отправлять напрямую в филиалы или подразделения контрагентов

С версии 4.8 пользователи Directum RX при отправке документов через сервисы обмена могут выбирать не только головную организацию, но и филиал или подразделение контрагента. Новая возможность значительно ускоряет доставку документов до адресатов, так как исключает из маршрута лишние этапы. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Чтобы документы быстрее доходили до ответственных в филиалах организации, новая версия системы поддерживает отправку напрямую на адрес конкретной дочерней компании или подразделения контрагента через «Диадок» и СБИС.

Распределять документопоток по филиалам и подразделениям необходимо, когда организация заключает договор с крупной торговой сетью или холдингом. Обычно контрагент требует отправлять первичку не в головную организацию, а на адрес филиала. Если подразделения контрагента работают только с определенными видами документов, например, договором аренды, поставки, экспорта, импорта и других, компании тоже приходится разделять поток по ответственным.

Чтобы пригласить контрагента к обмену, не всегда достаточно указать только основные реквизиты. Например, когда у оператора ЭДО заведено несколько подразделений с одинаковыми ИНН и КПП, а настроить обмен нужно только с одним из них. Для этого при отправке приглашения к обмену теперь можно указать дополнительные реквизиты: ИД филиала и код оператора в роуминге. Данные можно найти в сервисе обмена.

Благодаря возможностям Directum RX по «ЭДО с контрагентами» обмениваться документами можно в режиме одного окна, связав внутренние и внешние процессы документооборота. Ознакомьтесь подробнее с функциональностью на странице.

Если по ошибке созданы два одинаковых абонентских ящика, то система обнаруживает дубли и оповещает об этом пользователей. Прямо в интерфейсе Directum RX можно прекратить или возобновить установленный обмен с организацией, а также изменить ее реквизиты, если при внесении данных допустили ошибку.

«Распределение потока документов по филиалам и подразделениям значительно ускоряют документооборот с контрагентами. При этом трудоемкость на ручную отправку по ответственным отделам сводится к нулю. Документы не теряются, а скорость принятия решений увеличивается, что напрямую влияет на эффективное взаимодействие с клиентами и подрядчиками», — сказал Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum.

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами.