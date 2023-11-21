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TMD Friction перешла на «1С:ERP» и автоматизировала бизнес-процессы российского подразделения

В сотрудничестве с ИТ-партнером assino TMD Friction Eurasia внедрила информационную систему на базе решения «1С:ERP Управление предприятием». Для проведения сквозной цепочки от закупок до продаж был доработан оперативный контур, а также разработаны управленческие отчеты. Теперь товары доставляются в два раза быстрее, а логистические издержки снизились в три раза. Об этом CNews сообщили представители assino.

Целью проекта было оперативный запуск работы подразделения TMD Friction Eurasia на российском рынке, а также создание эффективной корпоративной системы управления бизнес-процессами. Основное требование заказчика заключалось в отражении финансово-хозяйственной деятельности в едином информационном поле с соблюдением корпоративных стандартов и политики compliance.

Выбор «1С:ERP Управление предприятие 2.5» в качестве базы для системы автоматизации бизнес-процессов доказал свою успешность. Обеспечив прозрачность процессов и уменьшив трудозатраты на учет операций, компания смогла значительно повысить эффективность своего московского подразделения.

Автоматизация сквозной цепочки от закупок до продаж стала решающим моментом в достижении поставленной цели. Создание рабочего места логиста, внедрение «помощника продаж», формирование предварительных заказов клиентов, а также разработка подсистем учета бонусов и вознаграждений сделали бизнес-процессы более гибкими и эффективными.

Благодаря внедренной информационной системе расчет валовой прибыли производится с расширенной аналитикой дополнительных расходов (доставка, хранение, пошлины), а анализ эффективности осуществляется с распределением расходов на продажу в разрезе брендов и товарных групп.

Одним из ключевых результатов проекта стала возможность на основе потребностей покупателей передавать информацию о заказах на производственные площадки по всему миру в едином внутрикорпоративном портале закупок из «1C:ERP Управление предприятием 2».

Также был доработан функционал системы для ответхранения и интегрирован в систему с сайтом дистрибьютора. Точное планирование позволяет компании работать cross-docking без склада (кросс-докинг — это процесс приемки и отгрузки товаров напрямую, без промежуточного хранения). Он обеспечивает оптимизацию логистических процессов и снижение времени доставки.

Андрей Мельников, генеральный директор компании TMD Friction Eurasia: «Благодаря оперативной и качественной работе команды assino компания TMD Friction Eurasia в короткие сроки получила удобную корпоративную систему управления бизнес-процессами. И, главное, была оптимизирована сложная логистическую цепочка для реализации прямой отгрузки с иностранного склада с минимальным издержками».

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assino — международная консалтинговая компания, участник рынка автоматизации международных компаний в России и странах СНГ с 20-летним опытом работы. assino ежегодно подтверждает статусы компании от фирмы «», в том числе основной для комплексных интеграторов «1С:Центр ERP».

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