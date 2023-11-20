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ЦППК установила валидаторы на Усовской ветке Белорусского направления

Компания ЦППК установила новые валидаторы на четырех станциях Усовской ветки Белорусского направления. Теперь пассажиры, отправляющиеся от Ильинского, Барвихи, Раздоров и Ромашково, могут оформлять билеты в приложении и покупать абонементы на количество поездок. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Всего специалисты ЦППК установили 22 современных валидатора с солнечными панелями: по шесть на Раздорах, Ромашково и Барвихе и еще четыре — на Ильинском.

Ежемесячно с этих станций отправляется более 61 тыс. пассажиров. С установкой новых валидаторов у них появилась возможность оформлять абонементы на 10, 20 и 60 поездок, а также покупать билеты в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Региональным льготникам МО стала доступна функция быстрого прохода — им больше не придется каждый раз оформлять билет для поездки, а достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к устройству для открытия или закрытия поездки.

Сегодня на полигоне ЦППК установлено уже 1789 валидаторов, 1044 из которых новой модели с солнечными панелями.

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ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2022 г. электропоезда компании перевезли более 541 млн человек. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).

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