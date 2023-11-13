«T1 Cloud» в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2023 по версии CNews

Облачный провайдер «T1 Cloud» (холдинг «Т1») вошел в тройку лидеров рейтинга SLA IaaS 2023 по версии Market.CNews, подтвердив высокий уровень предоставления услуг клиентам.

Аналитики ИТ-маркетплейса Market.CNews провели ежегодное исследование рынка облачных услуг в России и сравнили типовые SLA ведущих сервис-провайдеров. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как: доступность облачной инфраструктуры, ее производительность, величина компенсаций за простой, скорость отработки инцидентов и другие критерии.

В итоговом списке рейтинга «T1 Cloud» занял третье место, набрав 1538 балл. Высокий уровень производительности облачной инфраструктуры сервис-провайдера стал одним из важных преимуществ в процессе ранжирования и повлиял на итоговую оценку. Клиентам облака «T1 Cloud» доступны конфигурации виртуальных машин с процессорами повышенной мощности 4,05 ГГц, тогда как стандартная частота процессоров составляет 2,2-2,6 ГГц. Размещение ИТ-систем в виртуальной среде с таким уровнем производительности значительно ускоряет работу и время отклика всех высоконагруженных приложений и сервисов, а также обеспечивает их бесперебойную работу.

«Как сервис-провайдер с сильной отраслевой компетенцией мы предъявляем высокие требования как к уровню доступности и надёжности нашей облачной инфраструктуры, так и к качеству предоставляемых клиентам услуг. Уверенные позиции в рейтинге SLA Market. CNews, которые демонстрирует «T1 Cloud», еще раз подтверждают, что наша экспертиза и подход к работе соответствуют актуальным требованиям рынка и запросам компаний, которые доверяют нам все более критичные системы. «T1 Cloud» не стоит на месте и продолжает укреплять свои позиции на российском рынке облачных услуг», – сказал Георгий Джабиев, коммерческий директор компании «T1 Cloud».

SLA (Service Level Agreement) – cоглашение об уровне предоставляемых услуг между компанией провайдером и клиентом. Оно регламентирует установленные параметры по производительности и доступности инфраструктуры, а также бесперебойность работы облачных сервисов и размер финансовых гарантий провайдера в случае нарушения условий соглашения.

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«Т1 Cloud» – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в холдинг Т». Имеет портфель облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 г. провайдер адаптировал свой продуктовый портфель под меняющиеся запросы рынка и теперь предлагает набор импортонезависимых решений на базе отечественной разработки. В него входят система резервного копирования от «Киберпротект», операционная система Astra Linux, сервис «Т1 диск», платформа для корпоративных коммуникаций DION, а также объектное S3-хранилище.

«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия» Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.