Платформа iSpring Learn интегрирована с системой ProctorEdu

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, и ProctorEdu, разработчик системы прокторинга, провели интеграцию LMS iSpring Learn и сервиса ProctorEdu. Это позволит менеджерам, ответственным за корпоративное обучение, наблюдать за прохождением сотрудниками онлайн-тестирования и контролировать его прозрачность и достоверность.

Система прокторинга ProctorEdu разработана для онлайн-наблюдения, протоколирования и оценивания поведения пользователей при прохождении аттестации. Функции прокторинга подключаются к платформам тестирования, позволяя проводить контролируемые дистанционные экзамены как в ручном, с участием прокторов (наблюдателей), так и в автоматическом режиме.

Инструменты прокторинга повышают достоверность результатов дистанционной аттестации, качество компетенции сотрудников и помогают объективно оценить их знания. Благодаря технологии биометрии и анализа данных о поведении пользователей с веб-камеры, экрана и микрофона, менеджеры могут получить информацию обо всем, что происходит во время экзамена. Это гарантирует, что сотрудники, сдавая экзамены, отвечали на вопросы самостоятельно, не прибегая к помощи коллег и внешних источников информации.

ProctorEdu автоматически дистанционно контролирует ход онлайн-тестирования с момента начала экзамена и до его окончания. Используя 14 поведенческих трекеров и факт подмены личности, система проследит, списывают ли сотрудники, и создаст отчет о достоверности результатов. Проктор может вести онлайн-наблюдение за 30 участниками одновременно, благодаря технологии P2P.

Интеграция iSpring Learn и ProctorEdu позволит компаниям снизить организационные расходы и минимизировать возможные репутационные риски из-за неверно оценённого уровня знаний специалистов.

Прокторинг в iSpring Learn доступен для отдельных тестов – онлайн или созданных в QuizMaker. Если у теста есть связанные копии, прокторинг сработает и для них. В мобильном приложении инструмент недоступен, и тест откроется без функции прокторинга.

«Интеграция с ProctorEdu позволит нашим клиентам использовать в случае необходимости систему контроля соблюдения правил онлайн-тестирования и быть уверенными, что сотрудники не пользуются подсказками. Прокторинг автоматизирует процесс аттестации, экономит время и силы менеджеров отделов обучения и повышает уровень компетенций персонала», – сказала Татьяна Галкина, директор академии iSpring.