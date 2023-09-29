CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Платформа iSpring Learn интегрирована с системой ProctorEdu

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, и ProctorEdu, разработчик системы прокторинга, провели интеграцию LMS iSpring Learn и сервиса ProctorEdu. Это позволит менеджерам, ответственным за корпоративное обучение, наблюдать за прохождением сотрудниками онлайн-тестирования и контролировать его прозрачность и достоверность.

Система прокторинга ProctorEdu разработана для онлайн-наблюдения, протоколирования и оценивания поведения пользователей при прохождении аттестации. Функции прокторинга подключаются к платформам тестирования, позволяя проводить контролируемые дистанционные экзамены как в ручном, с участием прокторов (наблюдателей), так и в автоматическом режиме.

Инструменты прокторинга повышают достоверность результатов дистанционной аттестации, качество компетенции сотрудников и помогают объективно оценить их знания. Благодаря технологии биометрии и анализа данных о поведении пользователей с веб-камеры, экрана и микрофона, менеджеры могут получить информацию обо всем, что происходит во время экзамена. Это гарантирует, что сотрудники, сдавая экзамены, отвечали на вопросы самостоятельно, не прибегая к помощи коллег и внешних источников информации.

ProctorEdu автоматически дистанционно контролирует ход онлайн-тестирования с момента начала экзамена и до его окончания. Используя 14 поведенческих трекеров и факт подмены личности, система проследит, списывают ли сотрудники, и создаст отчет о достоверности результатов. Проктор может вести онлайн-наблюдение за 30 участниками одновременно, благодаря технологии P2P.

Интеграция iSpring Learn и ProctorEdu позволит компаниям снизить организационные расходы и минимизировать возможные репутационные риски из-за неверно оценённого уровня знаний специалистов.

Прокторинг в iSpring Learn доступен для отдельных тестов – онлайн или созданных в QuizMaker. Если у теста есть связанные копии, прокторинг сработает и для них. В мобильном приложении инструмент недоступен, и тест откроется без функции прокторинга.

«Интеграция с ProctorEdu позволит нашим клиентам использовать в случае необходимости систему контроля соблюдения правил онлайн-тестирования и быть уверенными, что сотрудники не пользуются подсказками. Прокторинг автоматизирует процесс аттестации, экономит время и силы менеджеров отделов обучения и повышает уровень компетенций персонала», – сказала Татьяна Галкина, директор академии iSpring.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти передадут «Ростеху» госпакеты акций двух производителей и рарзаботчиков электроники

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

МВД купило для полицейских тысячи копеечных китайских смартфонов

«Софтлайн» вернулся на биржу и обошел по стоимости своего создателя

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023

Налоговая обыскивает индийские офис и предприятия Lenovo

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников
Показать еще