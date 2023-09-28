Состоялся релиз Elma365 Service Desk 2.0

Elma, вендор решений для процессного управления, сообщила о выходе бизнес-решения Elma365 Service Desk 2.0. Новое ITSM-решение для автоматизации сервисных процессов спроектированное по последней методологии ITIL 4 и содержит в себе уже готовый набор инструментов для решения задач корпоративных заказчиков.

Новая версия решения выступит аналогом иностранных вендоров и их решений: Sevice Creatio, Jira Service Desk, ServiceNow, Zendesk, OmniTracker. Elma365 Service Desk 2.0 позволяет регламентировать процессы обслуживания, решать инциденты и запросы, управлять заявками, услугами и каталогом услуг, релизами, знаниями, конфигурациями. В решении есть понятный сервисный портал самообслуживания и сквозная отчетность в режиме реального времени.

Важной особенностью решения является его адаптивность к внутренним стандартам организации. С одной стороны, заложенные в решение бизнес-процессы отвечают требованиям методологии и тем самым помогают заказчику выправить и регламентировать те процессы, которые того требуют. С другой стороны, Low-code-движок платформы и созданный набор готовых виджетов и атрибутов позволяет заказчикам конфигурировать и дорабатывать процессы и интерфейсы под индивидуальные бизнес-потребности и кастомизировать решение под знакомые паттерны импортозамещаемой системы.

«В современных IT-департаментах и подразделениях сегодня не стоит задача просто быть сервисом, работающим по запросу сотрудников и клиентов. ИТ-департамент сегодня – это бизнес-партнер, определяющий вектор цифровой трансформации компании. В связи с этим мы все чаще при внедрении IT-процессов говорим о ценности бизнеса и выгодах. И эти потребности простое коробочное решение не способно закрыть. Об этом же говорит ITIL 4. Наш новый продукт сфокусирован на сохранении стандартных регламентов, при этом гибкость платформы позволяет реализовать внутри компании все 34 практики из ITIL 4 в том виде, в котором это приносит ценность именно вашему бизнесу», – сказала Наталия Долженкова, Product Owner Elma365 Service.