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Завод «Москвич» автоматизировал корпоративный ИТ-сервис с помощью ITSM-системы SimpleOne

Московский автомобильный завод «Москвич» автоматизировал ИТ-услуги для внутренних и внешних клиентов компании с помощью ITSM-системы SimpleOne. В настоящее время систему используют почти 2 тыс. сотрудников завода «Москвич» и представителей официальных дилеров.

Ранее для управления ИТ-услугами в компании использовали ITSM-систему иностранного вендора ServiceNow совместно с иностранными коллегами из «Рено». После ухода французской компании с российского рынка, система оказалась недоступна для «Москвича».

Так, перед компанией встала необходимость в кратчайшие сроки внедрить новую ITSM-cистему, чтобы возобновить приём обращений на обслуживание от сотрудников и дилеров компании.

По результатам анализа решений российской разработки, предпочтение было отдано ITSM-системе SimpleOne, которая соответствовала ключевым требованиям клиента: наличие готового «коробочного» решения, чтобы быстро запустить систему в эксплуатацию; гибкая кастомизируемость системы; возможность повторить логику и интерфейс прежней системы.

«Решения SimpleOne можно быстро развернуть в нашем облаке, и уже на следующий день начать принимать обращения в рамках преднастроенных “коробочных” процессов. При этом инструментарий платформы позволяет автоматизировать бизнес-процессы по мере повышения их зрелости и появления дополнительных требований. SimpleOne изначально разрабатывается как система на всю жизнь, способная выдержать миллионные нагрузки и стать фундаментом для цифровой трансформации компании», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Процесс от получения инстанса до вывода системы в эксплуатацию занял 2 недели. Далее клиент самостоятельно кастомизировал и дополнял систему новой функциональностью параллельно с тем, как в ней уже работали пользователи. К настоящему моменту ITSM-система завода «Москвич» включает: портал для внутренних пользователей, который состоит из базы знаний, каталога услуг, разделов для стандартных обращений, обращений в юридический отдел, по инцидентам и информационным системам; портал для дилеров с разделами для создания обращений и инцидентов, базой знаний, каталогом услуг, где дилеры могут завести себе учетную запись, запросить доступы, назначить роли в определенные системы и т.д.; инструменты агентского интерфейса для управления изменениями, обработки обращений, инцидентов и запросов на обслуживание.

«Нам нравится, что мы можем сделать в системе практически всё, что хотим. Мы искали решение, которое сможет не только максимально сохранить, но и улучшить наш пользовательский опыт, и мы его нашли. За всё время эксплуатации SimpleOne мы не получили ни одного негативного отзыва от пользователей. Система сделана максимально комфортно и понятно», — сказал Артем Лемешев, руководитель службы по эксплуатации информационных систем завода «Москвич».

Благодаря оптимальному сочетанию инструментов разработки no-, low- и pro-code, завод «Москвич» планирует и дальше самостоятельно развивать систему SimpleOne.

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