Konica Minolta Business Solutions Russia внедрила кадровый ЭДО на платформе HRlink

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia перешел на кадровый ЭДО на платформе HRlink. Перевод документооборота в электронный формат позволит компании экономить порядка 40% расходов на печать и отправку документов в HR и значительно ускорить кадровое делопроизводство.

Российская платформа кадрового электронного документооборота HRlink позволяет бизнесу перевести в онлайн-формат работу с кадровыми документами: формировать, подписывать и хранить их в цифровом виде. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства, помогает экономить на доставке и хранении документов, а также устраняет риски их потери.

До внедрения решения HRlink Konica Minolta вела традиционный бумажный документооборот в HR. Он требовал не только значительных финансовых вложений, но и временных затрат на доставку бумаг от сотрудников в других регионах: оформленный документ передавали в курьерскую или почтовую доставку. В случае ошибок маршрут приходилось повторять, и процесс мог занять не один день.

Сегодня на платформу HRlink переведены такие кадровые процессы Konica Minolta как оформление отпусков, командировок, подписание различных заявлений и справок внутри системы с помощью ЭП. Всего на кадровый ЭДО перешли 80% сотрудников компании. Это помогло не только оптимизировать документооборот в головном офисе, но и автоматизировать его для специалистов, работающих дистанционно.

Заверять кадровые документы сотрудники могут усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП), которую выпускают дистанционно через личный кабинет пользователя на платформе HRlink. Подписать можно с любого устройства — достаточно ввести код из SMS или электронного письма (по выбору пользователя). Весь процесс и актуальные статусы по каждому заявлению в онлайн-режиме может контролировать кадровый специалист. Также у сотрудников, использующих данную систему, теперь есть постоянный доступ к своим подписанным документам, а любую необходимую им справку они могут получить за считанные минуты.

Внедрение кадрового ЭДО обеспечит Konica Minolta плановую экономию на расходных материалах и логистике по пересылке документов — порядка 40% ежегодно, — а также позволит значительно ускорить кадровые процессы в компании.

«Мы решили войти в число компаний, которые уже перешли на кадровый электронный документооборот и оценили его преимущества. Для этого проанализировали возможности нашего внутреннего портала на базе SharePoint для формирования модуля КЭДО и изучили кадровые системы, представленные сегодня на рынке. HRlink предложил самые выгодные условия сотрудничества, показал наибольшую экспертизу и расширенные возможности системы, а также релевантные кейсы применительно к нашему направлению бизнеса. Сегодня мы не только сами используем платформу КЭДО от HRlink, но и предлагаем ее нашим клиентам как коробочное решение по оцифровке и автоматизации кадровых процессов. Такая практика помогает нам глубже погружаться в технологию и внедрять у заказчиков продукты, полностью соответствующие современным тенденциям», — сказала Татьяна Лунина, HR-директор Konica Minolta Business Solutions Russia.