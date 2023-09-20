«АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт

Компания «Нуматех» выполнила доработку и адаптацию Numa BIOS для функционирования в составе специализированной аппаратной платформы, разработанной для создания встраиваемых решений и программно-технических средств защиты информации — мини-компьютера «АТБ-атом-1.3». Это первые подобные работы, выполненные «Нуматех» и «АТБ электроника» в рамках технологического партнерства.

БСВВ Numa BIOS — российский UEFI BIOS (в реестре российского ПО: рег. №5467 от 24 июня 2019 г.), являющийся полноценной альтернативой иностранным BIOS для средств вычислительной техники, построенных на платформах Intel и AMD под архитектуру x86/x64.

Numa BIOS не является «коробочным», кроссплатформенным продуктом, а его разработка и адаптация требует существенного инженерного потенциала и осуществляется для использования на каждой отдельной аппаратной платформе с учетом схемотехнической реализации и архитектурных особенностей такой платформы.

Использование Numa BIOS в качестве штатной БСВВ как для пользовательских устройств, так и для серверного оборудования — является лучшей практикой для реализации принципов «нулевого доверия» («Zero Trust») — одной из наиболее актуальных концепций кибербезопасности, а также необходимым условием при проведении сертификации программно-технических межсетевых экранов на соответствие требованиям по безопасности информации ФСТЭК России.

«АТБ-атом-1.3» — это мини-компьютер в корпусном настольном исполнении. Несмотря на компактные размеры (150×150×30 мм), устройство содержит инструменты, позволяющие решать весьма серьезные задачи. В их числе: технология виртуализации Intel (VT-x), встроенная видеосистема с расширенным преобразованием медиаданных и поддержкой технологии Intel Quick Sync Video, твердотельный жесткий диск, высокоскоростная оперативная память, а также пассивное охлаждение, обеспечивающее длительный срок эксплуатации без обслуживания, низкое энергопотребление и расширенный диапазон рабочих температур.

«АТБ-атом-1» — основа для создания разнообразных вариантов небольших вычислительных платформ для коммерческого и промышленного применения. Первые партии «АТБ-атом-1» были разработаны и произведены в России в конце 2022 г. Сейчас продукт проходит процедуру повторного внесения в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, в соответствии с изменениями от 20 апреля 2023 г.

Использование «АТБ-атом-1.3» с БСВВ Numa BIOS и МДЗ Numa Arce (Сертификат ФСБ России №СФ/527-4532 от 26 июня 2023 г.) открывает возможности для создания новых решений, в частности криптографических шлюзов класса КС2/КС3, реализованных на базе программно-технических межсетевых экранов.

Так, например, на базе российской аппаратной платформы «АТБ-атом-1.3» с БСВВ Numa BIOS реализована новая младшая модель линейки программно-технических универсальных шлюзов безопасности Numa Edge, производимых «Нуматех» и сертифицированных ФСТЭК России — программно-аппаратный комплекс Numa Edge 25R, доступный к заказу в двух исполнениях: межсетевой экран (FW) или криптографический шлюз (VPN).

«Нуматех — один из первых наших партнеров — производителей программного обеспечения, который на основе нашего изделия сделал специализированный программно-аппаратный комплекс в области информационной безопасности. Это очень важная задача как в рамках отдельного предприятия, так и в рамках всей страны», — отметил основатель «АТБ электроника» Роман Дементьев.

«Необходимость использования отечественных аппаратных платформ, обусловленная требованиями ФСТЭК России, является актуальной задачей для всех без исключения отечественных производителей программно-технических межсетевых экранов. При выборе базового устройства для нашей новой «младшей» модели мы остановились на платформе «АТБ-атом-1.3», которая показала хорошие результаты при всестороннем тестировании, а также отличающейся качеством используемой элементной базы, ее пайки и сборки серийных устройств. Открытость и деловой подход нашего партнера — компании «АТБ электроника», позволили нам в сравнительно небольшие сроки выполнить доработку программного обеспечения «Нуматех» и решить другие задачи, связанные с «железом», необходимые для выпуска новой модели нашего межсетевого экрана — Numa Edge 25R», — сказал заместитель генерального директора «Нуматех» Александр Олейник.