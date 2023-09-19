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Цифровизация Импортонезависимость
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Axoft запустил исследование уровня совместимости отечественных ИТ-решений

2022 г. прошел под эгидой экстренного импортозамещения. Так, благодаря усиленной работе отечественных производителей, по данным Минцифры, на III квартал 2023 г. задача импортозамещения программного обеспечения решена более чем на 80%. Но несмотря на успехи в импортозамещении, потребители столкнулись с вопросом уровня совместимости иностранного ПО и оборудования с отечественными решениями.

Мало найти аналог, важно учитывать все бизнес-процессы в компании, принимать во внимание уже установленное ПО и «железо», требования регуляторов. Именно этой области и будет посвящено новое исследование Axoft. Партнерами проекта выступили интеграторы «Калуга Астрал» и «Легион» при поддержке Московской конфедерации промышленников и предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В рамках исследования будет изучено: Какие отечественные решения компании уже внедрили в свою ИТ-инфраструктуру; какие на сегодняшний день существуют главные препятствия в процессе миграции на российские решения; насколько отечественные ИТ-решения соответствуют потребностям и ожиданиям рынка; возможна ли полная технологическая независимость и полноценная миграция на российские решения в обозримом будущем; какой стратегии развития будут придерживаться разработчики в следующем году.

Опрос проводится среди разработчиков, интеграторов и реселлеров, облачных провайдеров, а также заказчиков из числа коммерческих и государственных компаний. Он поможет выявить потенциал для совершенствования и сотрудничества между разработчиками, что позволит сделать отечественные ИТ-продукты более функциональными и конкурентоспособными.

Все компании, которые примут участие в опросе, получат исследование процессов импортозамещения на ИТ-рынке, стикерпак от компании Axoft, а также расширенные итоговые результаты.

В 2022 г. Axoft провел исследование процессов импортозамещения, которое выявило следующие тенденции: при миграции 40% государственных организаций и 31% коммерческих компаний нуждаются в инфраструктурных и прикладных решениях, четверть опрошенных сфокусированы на внедрении ИБ-инструментов, еще 20% госзаказчиков и 27% представителей бизнеса отмечают нехватку аппаратного обеспечения. 57% ИТ-компаний отметили потребность клиентов в ускоренном переходе с западного ПО на российское, 37% планируют заместить иностранное оборудование.

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