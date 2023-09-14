«Бат Россия» переходит на отечественную low-code-платформу BPMSoft

«Бат Россия» мигрировала на российское CRM-решение BPMSoft, разработанное «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»). Внедрение реализовано командой экспертов «Норбит». Переход на отечественное ПО обеспечит устойчивость и непрерывность бизнеса одного из лидеров табачной отрасли.

На базе общей CRM были автоматизированы маркетинг и сервисное обслуживание: в облаке развернуты коробочные версии модулей с глубокой кастомизацией. Сейчас «Бат Россия» использует все возможности новой централизованной платформы BPMSoft для оркестрации сложных и распределенных процессов. Она объединяет информацию по более чем двум миллионам клиентов, сохраняя историю взаимодействий, предпочтения и ценные данные. Все активности теперь производят по единому стандарту. За счет этого гораздо меньше времени уходит на рутинные операции, сокращаются возможные ошибки.

Цифровизация бизнес-процессов повышает их эффективность и значительно увеличивает скорость реакции на любые изменения в цепочках поставок, спросе и ситуации на рынке. Специалисты компании теперь оперативно взаимодействуют с клиентами, информируют о дополнительных возможностях, настраивают персонализированные коммуникации, опираясь на «умное» сегментирование аудиторий. Расширенные инструменты аналитики помогают контролировать загрузку сотрудников, гибко управлять ресурсами, оптимизируя клиентский сервис. В рамках проекта была создана система проведения опросов, интегрированная с сервисом «Анкетолог». Детальный анализ настроений и потребностей клиентов по ключевым триггерам – продукции, качеству обслуживания, степени вовлеченности, значительно упрощает принятие управленческих решений и внедрение лучших практик.

Мария Довиденко, старший ИТ бизнес-аналитик «Бат Россия», сказала: «В рамках миграции необходимо было не только сохранить функциональность на том же уровне, но и оптимизировать основные ИТ-затраты. Мы выбрали актуальную и подходящую под задачи платформу – BPMSoft, инфраструктуру развернули в облаке. Теперь, с одной стороны, у нас есть возможность экономить ресурсы, а с другой – мы можем, опираясь на low-code- и bpm-подходы, гораздо свободнее чувствовать себя в динамично меняющихся условиях рынка».

Николай Савельев, заместитель коммерческого директора компании «Норбит», сказал: «Проекты подобного масштаба важны не только для компании, в которой они реализуются, но и для рынка в целом. Чем больше успешных кейсов и миграций будет реализовано, тем увереннее российские решения будут конкурировать, тем чаще бизнес будет склоняться при выборе в сторону продуктов отечественной разработки».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни», сказал: «Перед командой внедрения стояли крайне амбициозные задачи, важно было не потерять в качестве сервиса, а отчасти – даже усилить его по некоторым направлениям. И это вполне удалось: в BPMSoft изначально заложен внушительный потенциал для масштабирования и развития. Ее гибкость позволила кастомизировать коробочные модули под конкретные цели и задачи клиента».