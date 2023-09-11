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Разработчик «Авроры» планирует сделать RuStore основным публичным магазином приложений ОС

«Открытая мобильная платформа» (ОМП) и VK объявили о старте разработки RuStore для мобильной операционной системы «Аврора». Продуктовые и инженерные команды ОМП и VK совместную работу, обеспечивая интеграцию RuStore и операционной системы «Аврора» с целью создания удобного и безопасного магазина приложений, доступного любому пользователю и разработчику в экосистеме «Аврора».

«Главный принцип развития национальной мобильной экосистемы «Аврора» — открытость в соответствии с которой ключевые компоненты платформы создаются не компанией-владельцем, а путем интеграции в единую среду лучших отечественных решений. RuStore является признанным лидером российских магазинов приложений и особенно востребован разработчиками и пользователями экосистемы «Аврора». Наличие такого удобного магазина с продвинутыми механиками монетизации придаст неоценимый импульс появления столь ожидаемых приложений в национальной мобильной экосистеме», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Создание инфраструктуры для российских разработчиков — одна из задач магазина приложений. Мы поддерживаем рынок отечественных технологий и развиваем партнерства с различными платформами, в том числе для того, чтобы предоставить пользователям доступ к привычным приложениям и их своевременным обновлениям», — сказал операционный директор RuStore Илья Сверчков. — Наше сотрудничество — это яркий пример эффективной коллаборации, когда лучшие игроки ИТ-рынка объединились для решения общей задачи на благо пользователей».

«Поддержка крупнейшим в России магазином приложений нашей операционной системы существенно расширит возможности ОС «Аврора» по взаимодействию с аудиторией и экосистемой, а также ускорит появление популярных приложений и сервисов для решения повседневных задач, таких как интернет-банкинг, заказ такси, доставка еды и других, — отметил генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес. — ОС «Аврора» — самая зрелая из российских мобильных операционных систем, представленных сегодня на рынке, это законченный технологичный продукт, имеющий многолетнюю историю развития и опыт успешной эксплуатации в реальных проектах».

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