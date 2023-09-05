CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО Импортонезависимость
|

Новая версия Pragmatic Tools 2.4 поддерживает PostgreSQL и Astra Linux Directory Pro 2.x

Компания Pragmatic Tools выпустила новую версию программного продукта для миграции данных — Pragmatic Tools Migrator 2.4, где поддерживаются Astra Linux Directory Pro 2.x, PostgreSQL в качестве сервера базы данных. Кроме того, в обновленной версии универсального инструмента реализованы сценарии уведомления пользователей.

Благодаря Pragmatic Tools Migrator – универсальному программному продукту для трансформации ИТ-инфраструктуры переход на отечественные операционные системы становится безболезненным. За счет совместимости инструмента автоматизации миграции данных с российскими ОС для компаний доступен выбор решений отечественной разработки. Более того, процесс автоматической миграции данных осуществляется при поддержке структуры AD и ее синхронизации с целевым каталогом, что обеспечивает бесперебойную работу ИТ-систем.

«С нашей точки зрения процесс импортозамещения правильно начинать с выбора корпоративного каталога и переноса Microsoft Active Directory в него. Важно понимать, что трансформация одного каталога в другой, это не просто перенос данных, а длительный процесс, требующий гибких механизмов преобразования данных, с возможностью контроля планируемых изменений и оценкой итогового результата. Такой контроль возможен только при использовании специализированных инструментов, таких как Pragmatic Tools Migrator, — отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. — Pragmatic Tools Migrator осуществляет быструю и удобную автоматическую трансформацию Microsoft Active Directory-каталогов, поддерживаемых в отечественных операционных системах – Astra Linux Directory Pro, SAMBA DC и FreeIPA, а также обеспечивает сосуществование корпоративных каталогов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство отказалось от создания информсистемы контроля над гособоронзаказом

В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail

Российская компания заняла первое место по вкладу в развитие Greenplum среди международного сообщества

SAP отключает российских клиентов от техподдержки

Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще