Новая версия Pragmatic Tools 2.4 поддерживает PostgreSQL и Astra Linux Directory Pro 2.x

Компания Pragmatic Tools выпустила новую версию программного продукта для миграции данных — Pragmatic Tools Migrator 2.4, где поддерживаются Astra Linux Directory Pro 2.x, PostgreSQL в качестве сервера базы данных. Кроме того, в обновленной версии универсального инструмента реализованы сценарии уведомления пользователей.

Благодаря Pragmatic Tools Migrator – универсальному программному продукту для трансформации ИТ-инфраструктуры переход на отечественные операционные системы становится безболезненным. За счет совместимости инструмента автоматизации миграции данных с российскими ОС для компаний доступен выбор решений отечественной разработки. Более того, процесс автоматической миграции данных осуществляется при поддержке структуры AD и ее синхронизации с целевым каталогом, что обеспечивает бесперебойную работу ИТ-систем.

«С нашей точки зрения процесс импортозамещения правильно начинать с выбора корпоративного каталога и переноса Microsoft Active Directory в него. Важно понимать, что трансформация одного каталога в другой, это не просто перенос данных, а длительный процесс, требующий гибких механизмов преобразования данных, с возможностью контроля планируемых изменений и оценкой итогового результата. Такой контроль возможен только при использовании специализированных инструментов, таких как Pragmatic Tools Migrator, — отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. — Pragmatic Tools Migrator осуществляет быструю и удобную автоматическую трансформацию Microsoft Active Directory-каталогов, поддерживаемых в отечественных операционных системах – Astra Linux Directory Pro, SAMBA DC и FreeIPA, а также обеспечивает сосуществование корпоративных каталогов».