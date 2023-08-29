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«Бизнес система телеком» и HostVM подтвердили совместимость решений

«Бизнес система телеком» (БСТ) и HostVM объявили о совместимости оборудования и корректности работы программного обеспечения «Платформа виртуализации HostVM» на производимых БСТ серверах «Иридиум» торговой марки «Звезда». В продуктовую линейку входят модели серверов ИР-224Х, ИР-212Х и ИР-110Х, использующие современные процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Оборудование внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России и соответствует государственным стандартам.

На основании испытаний, проведенных компаниями-партнерами, был выпущен сертификат, подтверждающий совместимость решений. В настоящий момент БСТ и HostVM планируют развивать начатое сотрудничество, в рамках которого предполагается использовать серверы «Иридиум» для решения задач, связанных с виртуализацией вычислительных ресурсов на базе платформы HostVM.

«Бизнес система телеком» (БСТ) – российский разработчик и производитель вычислительного, радио- и микроэлектронного оборудования и программного обеспечения под торговым знаком «Звезда». Компания обладает собственным производством полного цикла, что позволяет выполнять разработку радиоэлектронных устройств от идеи до промышленного образца в короткие сроки.

HostVM – российский разработчик решений по виртуализации серверов, рабочих столов и приложений, а также для организации терминального доступа. Платформа виртуализации HostVM включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№4407), а также поддерживает широкий спектр российских операционных систем и оборудования.

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