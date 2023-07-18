Intersoft Lab расширила подходы к внедрению в банках приложения «Финансовое планирование»

Intersoft Lab расширила подходы к внедрению в банках приложения «Финансовое планирование». Теперь финансисты смогут настраивать и менять автоматизированную технологию планирования самостоятельно без привлечения ИТ-специалистов.

Приложение «Финансовое планирование» – ключевой компонент отечественной программной платформы «Контур» класса Risk-based Corporate Performance Management (RCPM-платформа «Контур») для финансовых организаций. Приложение поддерживает ключевые процессы годового планирования деятельности банка: подготовку укрупненного прогнозного плана, его декомпозицию по подразделениям, клиентским сегментам, продуктам и другой аналитике, заполнение бизнес-планов, планов инвестиций и сметы расходов, их консолидацию в единый финансовый план, его согласование и утверждение.

Для подготовки планов по видам деятельности банка в приложении предусмотрены листы планирования. Состав статей, показателей и аналитик для расчета значений по статьям, права доступа, маршрут согласования настраивается для каждого листа планирования в соответствии с методикой планирования банка. Совокупность настроек листов планирования определяет автоматизированную технологию планирования банка.

В обновленной версии приложения сотрудники финансовых служб получили возможность самостоятельно создавать листы планирования, настраивать для них состав статей, показателей и аналитик, выбирать готовые методы расчета значений показателей и статей или описывать собственные с помощью формульного аппарата. Теперь при выполнении расчетов формулы могут обращаться к значениям из других листов планирования, к прогнозным и фактическим данным.

Таким образом, обновленное приложение позволяет финансистам собственными силами без привлечения ИТ-специалистов создавать автоматизированную технологию планирования и изменять её при модернизации методических подходов. Благодаря этому сокращаются сроки настройки приложения и его адаптации к изменениям методики планирования, минимизируются расходы на внедрение и сопровождение ПО.