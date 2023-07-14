Подтверждена технологическая совместимость решения ALD Pro ГК «Астра» и корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA

ГК «Астра» и «Аладдин» завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов Aladdin Enterprise CA и ALD Pro.

Сертификат, полученный в результате проведенных испытаний, подтверждает, что корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA полностью контролирует подлинность учетных записей компьютеров, пользователей, устройств и служб, входящих в домен.

Центр сертификации Aladdin Enterprise CA принимает и обрабатывает запросы от пользователей PKI на получение цифровых сертификатов, проверяет на правомерность и выдает сертификаты в соответствии с уровнем доступа пользователя (объекта) и политикой безопасности. Каждый из цифровых сертификатов (сертификатов открытого ключа) подтверждает, что приватная (закрытая) часть ключа известна только владельцам. Таким образом общение объектов домена между друг другом и центром сертификации становится доверенным.

Совместимость ALD Pro и корпоративного центра Aladdin Enterprise CA позволяет обеспечить сертификатами пользователей, компьютеры и устройства внутри домена ALD Pro, организовать строгую аутентификацию пользователей и устройств в домене, а также основу для доверенного взаимодействия всех объектов и компонентов (серверов различного назначения, АРМ сотрудников и внешних пользователей, сетевого аппаратного обеспечения, IIoT-устройств, контроллеров домена). Два технологических партнера создали решение, которое закрывает задачу по двухфакторной аутентификации пользователей с использованием сертификатов.

«Интеграция службы каталога ALD Pro с центром сертификации Aladdin Enterprise CA позволяет управлять пользовательскими сертификатами для реализации наивысшей степени защиты учетных записей пользователей через механизм двухфакторной аутентификации с использованием смарт-карт и токенов JaCarta, что крайне важно для многих наших заказчиков», – сказал Алексей Фоменко, директор департамента разработки средств управления ГК «Астра».

«Компания «Аладдин» работает над созданием альтернативы центру сертификации от Microsoft, который покинул российский рынок, и решениям на базе открытого исходного кода, не обладающим должным уровнем безопасности и корпоративной зрелости. Интеграция с ALD Pro – важная веха в создании реальной альтернативы Active Directory Certificate Services - позволяет встроить процессы управления корпоративной PKI в единые процессы администрирования и эксплуатации домена. Работа с командой ALD Pro по развитию интеграционных сценариев использования и обслуживания корпоративной PKI заказчиков продолжается», – сказал Денис Полушин, менеджер продукта Aladdin Enterprise CA.