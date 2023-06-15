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«Сбер» представил платформу для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA

«Сбер» предложил рынку собственную платформу SaluteRPA для роботизации бизнес-процессов. Об этом рассказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев на ПМЭФ-2023.

Платформа отличается высокой производительностью и надёжностью. Она соответствует самым высоким требованиям кибербезопасности, входит в реестр отечественного ПО, отвечает всем регуляторным требованиям и поэтому может использоваться в госсекторе.

SaluteRPA легко интегрируется с другими ИТ-решениями и позволяет применять low-code-инструменты, а также C#, Python и Java. Алгоритмы с иностранных RPA-платформ на неё можно перенести за день.

«Сбер» готов консультировать и оказывать любую поддержку не только в разворачивании платформы, но и в миграции алгоритмов с других платформ в кратчайшие сроки без потери производительности для бизнеса.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, сказал: «За последние годы «Сбер» прошел через глобальную RPA-трансформацию и реализовал один из крупнейших проектов роботизации в мире. Силами 20 команд разработки уже роботизировано 400 этапов бизнес-процессов, и сегодня 1,5 тыс. роботов ежедневно выполняют 400 тыс. операций. Накопленная экспертиза позволила нам создать собственный отечественный RPA-продукт, который, по нашему мнению, также будет отвечать потребностям компаний из крупного бизнеса и госсектора, а также в других сферах деятельности».

SaluteRPA можно использовать в любых индустриях с большим объёмом рутинных операций в таких бизнес-процессах как бухгалтерский и налоговый учёт, кадровое делопроизводстве, аналитика и сверка данных, документооборот и закупки. Алгоритмы RPA могут обрабатывать поток документов или транзакций. Причём чем больше процессов компания планирует автоматизировать, тем выгоднее использование платформы.

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