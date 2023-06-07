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ST Soft и «Ред софт» договорились о сотрудничестве

В рамках технологического партнерства компании ST Soft и «Ред софт», специализирующиеся на разработке программных продуктов, подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения «Боцман 1.0.3» с операционной системой «Ред ОС». Испытания проведены в рамках создания отечественного программного комплекса.

Платформа «Боцман» предназначена для создания виртуального частного облака, которое позволяет управлять мультикластерами Kubernetes с набором готовых инструментов для развертывания, мониторинга, балансировки нагрузок, автомасштабирования контейнерных нагрузок, строгих политик безопасности и резервного копирования.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Совместимость продуктов – это еще один пример активного сотрудничества отечественных компаний в области разработки программного обеспечения. Такое взаимодействие российских ИТ-разработчиков расширяет возможности пользователей и будет продолжаться», – сказал Рустам Рустамов, «Ред софт».

«Сотрудничество с «Ред софт» открывает новый этап работы команды ST Soft – продвижение программной платформы «Боцман». Интеграция с «Ред ОС» открывает отечественному потребителю возможность использования полноценной программной экосистемы российской разработки», – сказал Николай Куликов, ST Soft.

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