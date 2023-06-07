«Сбер» предложил бизнесу облачный способ фискализации платежей

«Сбер» представил новый небанковский продукт для бизнеса — «Цифровую кассу» компании «Эвотор». Облачный сервис автоматически фискализирует все операции, а чеки одновременно передаются покупателю и в ФНС. По закону любая оплата или возврат должны сопровождаться чеками, и «Цифровая касса» отправляет их клиентам по электронной почте или SMS. Это решение пригодится интернет-магазинам, владельцам вендинговых аппаратов, службам доставки, клининговым сервисам и всем видам бизнеса, которые работают с онлайн-оплатой. «Цифровая касса» подходит и для маркированных товаров.

Чтобы подключить «Цифровую кассу», клиенту достаточно оставить заявку в интернет-банке «Сбербизнес», который переведёт пользователя на специальную форму на сайте «Эвотор». От пользователя потребуется только подтвердить своё согласие на использование сервиса — все данные будут предзаполнены из «Сбербизнеса». Доступ в личный кабинет осуществляется по «Сбербизнес ID».

В личном кабинете на сайте «Эвотор» бизнесмены могут анализировать продажи, формировать и корректировать чеки «Цифровой кассы». Для доступа к учётной записи можно использовать ноутбук, планшет или смартфон.

Начать процесс регистрации «Цифровой кассы» можно в личном кабинете ОФД (оператор фискальных данных), не заходя в личный кабинет ФНС. «Эвотор» поможет оформить электронную цифровую подпись, зарегистрировать кассу в налоговой, настроить бесплатное взаимодействие с ОФД, которое уже предусмотрено в сервисе, а также обеспечит бесшовную интеграцию приёма онлайн-оплаты для пользователей интернет-эквайринга «Сбербизнеса».

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «В интернет-банке «Сбербизнес» представлен широкий выбор сервисов для современного предпринимателя. «Цифровая касса» — ещё один сервис в линейке нефинансовых инструментов, которые помогают бизнесу быстро и просто перевести продажи в цифру и при этом не тратить время на получение, настройку и интеграцию физических устройств. Кстати, «Цифровая касса» поддерживает решение «Моментальные платежи», реализованное на нашем SberBusinessAPI и позволяет сделать клиентский путь юрлиц при онлайн-покупках таким же простым и быстрым, как и у физлиц».

Все данные хранятся в дата-центрах «Сбера», соответствующих стандартам надёжности оборудования и инфраструктуры (Tier III по международной классификации). Безопасность — одно из преимуществ облачных касс перед физическими онлайн-кассами, отмечают в «Сбере». Пользователям доступна круглосуточная техподдержка. За работоспособность облачной кассы, обновление прошивки в соответствии с требованиями 54 ФЗ и сервисное обслуживание отвечает «Сбер».