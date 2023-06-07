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«Корус консалтинг» внедрила K-Team в «Газпром интернэшнл лимитед»

ГК «Корус консалтинг» внедрила корпоративный портал K-Team на базе российского продукта «Битрикс24» в «Газпром интернэшнл лимитед». Проект реализован в рамках создания «Единой кадровой системы» единого информационного пространства на платформе «1С-Предприятие». Инструменты нового портала позволят компании повысить эффективность рабочих процессов и внутренних коммуникаций, а также упростить поиск необходимой информации.

Специалисты ГК «Корус консалтинг» перенесли функционально важные разделы из старой системы и провели реновацию портала на базе собственного решения K-Team, интегрированного с платформой «-Предпритие». Специалисты «Корус консалтинг» разработали дополнительные модули: тематические блоки (афиша, важные новости), витрину проектов (информация о текущих и перспективных проектах) и раздел с актуальными предложениями для сотрудников (санаторно-курортный отдых, корпоративный спорт, новостной контент и т.д.).

Также у работников «Газпром интернэшнл лимитед» появился доступ к корпоративным сервисам через личный кабинет: заявкам, нормативной документации, индивидуальному плану развития. Проектная команда разработала информационный модуль интегрированной системы управления, позволяющий каталогизировать управленческую документацию с помощью конструктора страниц, где необходимые материалы распределены по разделам и подразделам.

«Новый портал позволяет не только структурировать и актуализировать большой объем корпоративных данных, но и помогает существенно экономить время за счет грамотной навигации и предоставления быстрого доступа к корпоративным сервисам в личном кабинете», – отметил Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».

«Новый портал и сервис личного кабинета работника – это единая информационная среда, позволяющая обеспечить доступ к актуальной структурированной информации о компании и ее проектах. Интранет-портал обеспечивает единую точку входа для интеграции данных разных систем компании, реализованных ранее», – отметил Александр Никифоров, заместитель управляющего директора по управлению персоналом и правовым вопросам «Газпром интернэшнл лимитед».

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