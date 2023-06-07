GlowByte выступила партнером китайского разработчика по переводу на русский язык платформы для бизнес-аналитики FineBI

GlowByte выступила эксклюзивным партнером китайского разработчика FanRuan по адаптации и переводу на русский язык интерфейса платформы для бизнес-аналитики FineBI. Новая версия уже доступна для российского пользователя на сайте GlowByte и содержит ту же функциональность, что и оригинальный продукт на китайском и английском языках.

Проект по локализации платформы был разбит на несколько этапов. Порядка двух месяцев ушло на перевод и столько же – на адаптацию ПО под длину русских слов и тестирование. От компании GlowByte в проекте участвовали BI-разработчики с опытом работы с западными и российскими BI-решениями.

Русифицирование FineBI позволило клиентам, не владеющим английским, работать с платформой без переводчика, а компаниям с большим количеством пользователей – понизить порог входа в продукт.

Льюис Чжоу, директор по международным продажам FanRuan, сказал: «Сложно переоценить значимость российского рынка для нашей компании. Мы не раз подчеркивали стремления выстроить целостную систему партнерства и расширить горизонты деятельности с российскими заказчиками. Локализация FineBI стала важным этапом на этом пути. Уверены, что благодаря проекту с GlowByte большее количество пользователей сможет оценить преимущества нашего продукта».

Партнеры также отметили, что каждая новая версия FineBI теперь будет выпускаться на русском языке – следом после английской.