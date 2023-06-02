«Мой офис», Getmobit, «Базальт СПО» и «Базис» создали импортонезависимое гибридное автоматизированное рабочее место

«Мой офис», разработчик офисного ПО для совместной работы с документами и коммуникаций, Getmobit, разработчик программно-аппаратной платформы для управления инфраструктурой автоматизированных рабочих мест (АРМ), «Базальт СПО», производитель ОС семейства «Альт», и «Базис», разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры, представили на совместное решение — гибридное АРМ 3.0 на базе отечественных технологий.

Решение предназначено для корпоративных клиентов любого масштаба, которым критически важна безопасная работа с данными и коммуникациями в виртуальной рабочей среде. Применение АРМ 3.0 дает возможность управлять рабочими местами за счет реализации принципа «всё в одном» при организации ИТ-инфраструктуры, позволяет уменьшить количество точек отказа и минимизировать средства управления.

АРМ построено на базе платформы GM Smart System и универсальных док-станций GM-Box, средств для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов компании «Базис», операционной системы «Альт Рабочая станция» и офисного ПО «Мой офис». Новинка поддерживает одновременную работу в нескольких информационных контурах с использованием одного устройства, а также позволяет деперсонализировать рабочие места: корпоративный номер всегда «следует» за пользователем, сохраняя всё его окружение.

Благодаря реализованным функциям безопасности, таким как поддержка различных вариантов двухфакторной аутентификации (токены, смарт карты, СКУД, использование смартфона), а также за счёт применения технологий виртуализации и совместимости с частными облаками, достигается возможность защищенной работы с конфиденциальными данными.

«Сегодня рынок обязывает вендоров обратить внимание на совместимость продуктов, поставлять готовые, связные решения «под ключ». Объединив возможности новейших технологий партнеров, виртуальное и физическое, мы получили альтернативную экосистему рабочего пространства. Инновации меняют традиционный подход к организации защищенного унифицированного рабочего места и становятся новым отраслевым стандартом – это так называемый умный, или гибридный АРМ 3.0, – отметила Мария Рукавишникова, основатель и генеральный директор Getmobit. – Благодаря такому технологически связному решению мы сокращаем доставку продукта до клиента в несколько раз. За счет интеграции, обратной совместимости, доверенности. Это особенно актуально для организаций, которым необходимо ускоренно переходить на российские решения».

«Представленное решение АРМ 3.0 — пример эффективного взаимодействия ведущих российских ИТ-компаний. Продукт, созданный на базе полностью разработанных в России технологий, гарантирует заказчикам независимость от геополитических условий и санкционных рисков, а также нивелирует риски попадания под ограничения регуляторов или сервис-провайдеров. Программное обеспечение «Мой офис», применяемое в составе АРМ, позволяет безопасно работать с документами в собственном облачном пространстве организации», — сказал Павел Калякин, генеральный директор компании «Мой офис».

По словам Романа Мыскина, коммерческого директора компании «Базальт СПО», успешная реализация проекта четырех компаний — еще одна важная веха в цифровой истории России. Слаженная партнерская работа позволяет оперативно создавать уникальные полностью российские решения, которые сегодня так необходимы заказчикам на пути к технологическому суверенитету. Данный союз также отвечает стратегии компании о профессиональном развитии ИТ-рынка, в частности надежной и широкой партнёрской экосистемы «Базальт СПО».

«От того, насколько грамотно организована ИТ-инфраструктура, насколько она соответствует потребностям бизнеса, зависит эффективность и бесперебойность деятельности, удобство работы, внутренняя безопасность предприятия. Совместное решение, которое мы представили сегодня на ЦИПР, это именно то решение, которое должно закрыть все основные потребности в обеспечении работы бизнеса и обеспечить максимальную стабильность коммерческих процессов. Важно, что это не просто очередной ИТ-продукт для офиса, а решение, которое отвечает именно на реальные запросы бизнеса в России сегодня», — сказал Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис».

Российская платформа GM Smart System предназначена для создания единой, централизованно управляемой, унифицированной рабочей среды с возможностью использования устройств сторонних производителей и универсальных док-станций GM-Box собственной разработки Getmobit.

Док-станции GM-Box используются для доступа к виртуальному рабочему столу, веб-браузеру и сервисам унифицированных коммуникаций. Принцип работы GM-Box основан на объединении в рамках одного устройства возможностей нескольких типов оборудования: IP-телефона, видеотелефона, тонкого клиента для подключения к терминальным и VDI-сервисам, веб-камеры, модулей чтения бесконтактных карт стандартов RFID и NFC, модулей контактной и бесконтактной зарядки смартфона, KVM-переключателя, модулей беспроводных систем — Wi-Fi/BT, 3G/LTE-модема.

«Альт» — семейство ОС для серверов, рабочих станций и персональных компьютеров. Выбор ОС «Альт» обусловлен широкими функциональными возможностями, высоким уровнем защиты, встроенными инструментами управления групповыми политиками, простотой освоения и эксплуатации.