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«Мсофт» подтвердила совместимость платформы MFlash с российской СУБД Postgres Pro

«Мсофт» объявила о том, что платформа для защищенного файлового обмена и совместной работы MFlash успешно прошла испытания на технологическую совместимость с российской системой управления базами данных Postgres Pro Certified, сертифицированной ФСТЭК. Платформа также совместима и с открытой СУБД PostgreSQL.

MFlashроссийское корпоративное решение, предназначенное для защищённого обмена файлами и совместного безопасного доступа к ним как сотрудников, так и внешних контрагентов. Сервис разворачивается в инфраструктуре компании. Архитектура системы позволяет работать с файлами любого размера и формата даже при высоких нагрузках и слабом интернет-соединении.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных, глубоко переработанная версия open source-СУБД PostgreSQL. Позволяет решать сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Для MFlash начало поддержки СУБД Postgres Pro является важным шагом по нескольким причинам. Во-первых, эффективность и производительность СУБД положительно скажутся на реализации масштабных проектов по построению файлового обмена в корпоративных клиентах. Во-вторых, подобный тандем логично ложится в канву импортонезависимости: и MFlash, и Postgres Pro включены в реестр Минкомсвязи. Ну и, наконец, MFlash проходит процедуру сертификации во ФСТЭК, и Postgres Pro — по техническим условиям — включена в среду функционирования нашего программного продукта», — сказал Владимир Емышев, директор по развитию «Мсофт».

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