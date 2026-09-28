Хроники ИИ-пузыря: бренд Copilot Plus PC уходит в прошлое спустя два с половиной года после запуска

Microsoft перестала использовать бренд Copilot+ PC в новых компьютерах Surface, однако сами ИИ-возможности Windows 11 сохранятся. Изменение касается прежде всего позиционирования устройств, а не отказа от технологий. Все Surface, представленные Microsoft в 2026 г., вышли уже без приставки Copilot+ PC, хотя по характеристикам соответствуют прежним требованиям категории. Эксперты отмечают, что запуск Copilot+ PC в 2024 г. оказался непростым.

Смена образа в головах потребителей

Корпорация Microsoft отказалась от популярного наименования новых персональных компьютеров (ПК), пишет Windows Central.

В 2024 г. Microsoft начала выпускать компьютеры под названием Copilot+. Эти модели были оснащены поддержкой функций искусственного интеллекта (ИИ), а компания активно принуждала партнеров использовать этот бренд для своих устройств. Однако осенью 2026 г. стало известно, что Microsoft фактически похоронила торговую марку Copilot+.

В течение 2024-2025 гг. Microsoft продвигала концепцию Copilot+ PC, определяя компьютеры этой категории, как устройства с процессорами, в составе которых есть блок NPU для обработки задач искусственного интеллекта, писал CNews. Neural processing unit (NPU) т.е. нейронный процессор или нейронный блок, который способен выполнять десятки триллионов операций в секунду, и, по мнению Microsoft, именно нейронный сопроцессор прокладывает путь к более интеллектуальной версии Windows.

Microsoft Бренд Copilot Plus PC может уйти в прошлое спустя два с половиной года после запуска

В интервью Windows Central вице-президент подразделения Surface Бретт Острум (Brett Ostrum) подтвердил, что компания больше не будет использовать обозначение Copilot+. При этом будущие компьютеры с Windows 11 сохранят поддержку ИИ-функций.

Редактор Windows Central Зак Боуден (Zac Bowden) отметил: «Кажется совершенно очевидным, что бренд Copilot+ PC не прижился на рынке». По его словам, компьютеры с поддержкой Copilot фактически провалились в продажах. Он также подчеркнул, что ни один компьютер Microsoft Surface, выпущенный в 2026 г., не имеет приставки Copilot+. В то же время для устройств 2025 г. корпорация еще использовала это наименование.

Параллельный контекст

В конце августа 2026 г. журналисты PCWorld заявили, что в Windows есть встроенные ИИ-инструменты, которые помогают решить большинство связанных с компьютером проблем, информировал CNews. В первую очередь речь идет о функции «Устранение неполадок».

«ИИ-функции, доступные в Windows, создают совершенно новые возможности, и мы разработали необходимые аппаратные решения для поддержки этих возможностей. ИИ-агенты - это действительно путеводная звезда. Теперь они стали новой единицей взаимодействия для людей и новой единицей программирования для ИТ-разработчиков», - сказал корпоративный вице-президент Microsoft и глава подразделения Applied Sciences Стивен Батиче (Steven Bathiche).

Поскольку Windows обеспечивает работу ИИ-агентов через облачные сервисы и NPU, в будущем операционная система (ОС), вероятно, будет требовать от пользователей меньше кликов. Ярким примером такого подхода является специальный ИИ-агент, доступный в разделе «Параметры». Однако представители Microsoft уже в июне 2026 г. намекали на автоматизацию более сложных задач в будущем.

Популярные ОС

Разработчики программного обеспечения (ПО) продолжают отказываться работать в Windows, даже несмотря на то, что Microsoft пересобирает Windows 11 с учетом их требований, предупреждал CNews.

В опросе The Pragmatic Engineer их спросили, какую ОС они используют для разработки ПО. Windows оказалась на третьем месте с результатом всего 12,2%, Linux взял в этом рейтинге «серебро» с результатом 24,2%. С огромным отрывом победила Apple macOS - у нее 61,6%. И это при том, что она никогда не позиционировалась как ОС для ИТ-разработчиков.