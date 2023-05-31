Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей девяти специальностей

Группа компаний ЦРТ представила новый продуктовый релиз Voice2Med — голосового заполнения медицинских протоколов на основе искусственного интеллекта. Теперь возможности Voice2Med значительно расширены — к имеющимся словарям врача общей практики и педиатра, рентгенолога КТ, МРТ, патоморфолога, врача ультразвуковой диагностики и эндоскописта, кардиолога, хирурга и стоматолога добавлен новый словарь медицинских терминов — словарь онколога. Решение входит в реестр Отечественного ПО, поддерживает работу на российских операционных системах. Впервые демонстрация новой версии продукта состоялась на конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде.

Врачу достаточно произнести результат исследования или осмотра в гарнитуру, Voice2Med преобразует речь в текст и обеспечит заполненный протокол, который требует минимума корректировок.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Сегодня мы объявляем о доступности голосового ввода для врачей уже девяти специальностей. Теперь еще больше специалистов смогут оценить преимущества распознавания речи и оптимизировать работу с документами. При этом каждый специализированный медицинский словарь непрерывно развивается, для этого мы реализовали функцию, с помощью которой каждый врач самостоятельно может добавлять новые термины и выражения. Кроме того, за счет перевода Voice2Med на распознавание речи нового поколения, нам удалось существенно снизить требования к гарнитурам, что значительно расширяет возможности масштабирования голосового ввода».

Михаил Питерцев, главный врач, СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №91»: «Особо оценили разработку врачи с фундаментальным опытом — для них голосовой ввод — возможность интеграции в цифровую среду, теперь они не испытывают трудностей с печатью на клавиатуре, что помогает дольше оставаться в профессии. Кроме того, мы фиксируем экономию времени врачей всех специальностей при использовании голосового ввода. Максимальный показатель — при заполнении формы 088-У — направления на медико-социальную экспертизу, голосовой ввод позволяет заполнять формы в два раза быстрее и отлично справляется с заполнением СЭМД — структурированных электронных медицинских документов. В нашей поликлинике решение используют педиатры, терапевты, хирурги, неврологи, и мы приветствуем появление нового словаря».

Илона Басек, заведующий отделом лучевой диагностики, врач-рентгенолог высшей категории Центра Алмазова: «Особенностью Voice2Med является то, что программа адаптирована к сложной медицинской лексике. Есть возможность использования сокращенных обозначений. Если мы произносим: „Плотность объемного образования двадцать пять единиц Хаунсфилда“, в протоколе отразится корректно — „Плотность объемного образования 25 HU“. Также мы оценили возможность сворачивания числительных — если произносится: „Размер очаговой зоны шесть на семь миллиметров“, то в протоколе отразится 6х7 мм. Кроме того, доступна удобная расшифровка аббревиатур. Решение экономит 20-30% времени врачей на заполнении медпротоколов и значительно увеличивает пропускную способность медицинских кабинетов».

Первое масштабное внедрение Voice2Med было реализовано в Москве, что стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, разработанной столичным комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий. Продукт уже применяется врачами лучевой диагностики: работает в 120 медицинских учреждениях Москвы. Центр диагностики и телемедицины зафиксировал в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы сокращение более 20% времени на подготовку медицинских протоколов.

Ученые Центра диагностики и телемедицины ДЗМ и группы ЦРТ получили премию Правительства России за адаптацию технологии распознавания речи. Рентгенологи Москвы заполнили уже более 210 тыс. медпротоколов с помощью голоса. Также решение применяется в Мордовии, Удмуртии, Мурманске, Кемерове, Иркутске, более чем в 68 регионах страны, продолжает развиваться и масштабироваться.

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Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 32-летним опытом. Группа ЦРТ реализовала более 5000 ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.