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«Первый бит» выпустил модуль для интеграции Wildberries и «1С»

Международный ИТ-интегратор «Первый бит» пополнил свою линейку продуктов для работы с маркетплейсами новым решением. Оно заточено под Wildberries и стоит 700 руб. в год.

На рынке ИТ-решений для маркетплейсов есть бесплатные модули для работы с сервисами Ozon и «Яндекс маркет». Для Wildberries таких решений не было, «Первый бит» решил выпустить удобный продукт для автоматизации работы с этим маркетплейсом за символическую сумму.

В стоимость входит работа с одним личным кабинетом и два рабочих места для сотрудников, подписка на регулярные обновления решения на 12 месяцев.

Модуль позволяет: автоматизировать работу с карточками товаров; управлять ценами товаров и быстро их менять; синхронизировать данные об остатках на Wildberries и в учетной системе; загружать отчет комиссионера в «» автоматически; автоматизировать складские процессы и работу с заказами, ускорить их сборку; получать аналитику по продажам, себестоимости товаров, поставкам и остаткам в виде дашбордов.

Сергей Жуков, руководитель направления автоматизации работы с маркетплейсами компании «Первый бит», сказал: «Маркетплейсы — возможно, самый «горячий» сектор российской экономики. Согласно исследованию Data Insight, в декабре 2022 г. на Wildberries и Ozon покупатели совершили на 84% больше заказов, чем годом ранее. Этот рынок продолжит расти, постепенно подминая под себя другие формы онлайн-торговли. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию и расширению нашего портфеля решений для селлеров, создавая продукты как для крупных игроков, так и небольших магазинов».

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