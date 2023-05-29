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Дата-центр Nubes Alto получил сертификаты Tier III и PCI DSS

Дата-центр Nubes Alto, принадлежащий ИТ-компании «Нубес», получил два значимых сертификата — сертификат соответствия стандарту Uptime Institute уровня Tier III Design Documents и сертификат стандарта безопасности платежных карт PCI DSS 4.0.

Сертификат Tier III Design Documents подтверждает высокое качество проекта инженерной инфраструктуры ЦОДа, удостоверяет соответствие проектной мощности, топологии и безопасности инженерных систем уровню Tier III. Стандарты Uptime Institute являются ключевыми отраслевыми стандартами дата-центров в России и за рубежом. Уровень Tier III считается высоконадежным, так как позволяет проводить регламентные работы без остановки работы ЦОДа и клиентских сервисов.

Сертификат PCI DSS 4.0 подтверждает, что физическая безопасность Nubes Alto соответствует требованиям стандарта безопасности данных платёжных карт. Этот стандарт обязателен для компаний, работающих с платежными системами «Мир», Visa, MasterCard, American Express, Discover и JCB. Он регламентирует меры и средства защиты оборудования и процессов контроля информационной безопасности.

Сертификат PCI DSS 4.0 упрощает для клиентов дата-центра аудит ИТ-инфраструктуры: теперь заказчики услуги Colocation Nubes Alto смогут размещать свои платежные системы в ЦОДе, с гарантией физической защиты данных пользователей.

«На каждом этапе строительства ЦОД, начиная с проектирования объекта, мы ориентируемся на требования международных стандартов. Зимой успешно завершили сертификацию на соответствие требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО, весной подтвердили соответствие Tier III Design Documents и PCI DSS 4.0. На сегодня это основные документы, которые удостоверяют надежность нашей инфраструктуры. В ближайших планах – завершить оценку соответствия Nubes Alto требованиям Constructed Facility и ввести в эксплуатацию второй ЦОД, чья надежность также будет соответствовать самым высоким стандартам», — сказал генеральный директор компании «Нубес» Василий Степаненко.

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