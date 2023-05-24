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«РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Слот-координация» АС «Кобра»

Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Слот-координация», часть автоматизированной системы «Кобра». Модуль предназначен для осуществления процесса согласования слотов и его контроля, формирования ответов в автоматизированном режиме, а также ведения архива согласования.

Аэропорты могут сталкиваться с проблемой перегруженности и неэффективного управления слотами, что приводит к задержкам рейсов и недовольству пассажиров. Модуль «Слот-координация» системы «Кобра» помогает сотрудникам авиапредприятий решать данную проблему.

Среди заявленных разработчиком преимуществ системного модуля: соответствие требованиям международному стандарту SSIM IATA, федеральному стандарту «Приказ Министерства транспорта Российской Федерации №310 от 22 ноября 2011»; многофункциональные настройки справочников ресурсов аэропорта для оценки пропускной способности; анализ, учет и проверка пропускной способности авиапредприятия при согласовании слотов с учетом загрузки ресурсов и регламента работы аэропорта; возможность автоматизированного согласования слотов между службами; автоматическое формирование расписания на сезон с использованием согласованных слотов.

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