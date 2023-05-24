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На платформе VK Cloud стала доступна ОС «Альт Сервер»

Пользователи платформы VK Cloud получили доступ к операционным системам «Альт Сервер» и «Альт СП Сервер», предназначенным для работы с инфраструктурами любого масштаба. В зависимости от потребностей компании могут выбрать варианты лицензирования ОС «Альт Сервер» для стандартных корпоративных решений или «Альт СП Сервер» со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированными ФСТЭК России.

«ОС «Альт Сервер» можно развернуть в облачной платформе VK Cloud буквально за пару минут. Это позволяет предприятиям быстро и безопасно получить или нарастить ИТ-инфраструктуру с поддержкой средств защиты информации и самым большим в России репозиторием свободного-доступного ПО», — отметил Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО».

«Благодаря операционным системам семейства “Альт Сервер” у пользователей облачной платформы VK Cloud расширится выбор инструментов для построения оптимальной IT-системы для себя или своих партнеров. Быстрое масштабирование ресурсов и отказоустойчивая архитектура облака позволяют в короткие сроки и безопасно реализовывать проекты и создавать продукты для различных секторов экономики», — сказал Михаил Тутаев, директор по продукту VK Cloud.

Облачная платформа VK Cloud соответствуют требованиям ФСТЭК России для первого, наивысшего уровня защищенности персональных данных по требованиям ФЗ-152 (УЗ-1). Также платформа поддерживает стандарты безопасности банковских и финансовых операций ГОСТ Р 57580.1 и данных платежных карт PCI DSS. На платформе используются инструменты отслеживания и противодействия атакам, регулярно проводятся собственные аудиты информационной безопасности. Инфраструктура VK Cloud базируется в дата-центрах уровня надежности Tier III в РФ.

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