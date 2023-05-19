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VK запустила решение для работы с данными из разных источников

VK запустила решение для автоматизации анализа и управления процессами обработки данных — VK Data Symphony. Оно позволяет рассчитывать любые показатели, в том числе финансовые и налоговые, независимо от возможностей учетных систем.

Благодаря новому решению компании смогут консолидировать информацию из различных систем, привести ее к единому формату и настроить сценарии обработки данных. VK Data Symphony доступно в облачной версии и on-premise — с установкой на собственных серверах бизнеса.

«Для целей отчетности и анализа показателей компаниям необходимо использовать информацию, хранящуюся в нескольких системах, что усложняет процесс обработки данных. Повышается риск ошибок при обработке показателей вручную, а также подготовке отчетности для внутренних команд и внешних пользователей — например, налоговых ведомств, — сказал Андрей Черненко, директор платформенных B2G-сервисов VK Tech. — Мы разработали VK Data Symphony, чтобы компании могли оптимизировать работу с данными. Например, с помощью сервиса можно автоматизировать расчет показателей и процесс закрытия периода для целей налогового учета».

VK Data Symphony может быть интегрировано с любой учетной системой и другими продуктами VK Tech. Например, позволяет передавать данные в VK Tax Compliance, чтобы перейти на режим налогового мониторинга, или в VK Process Mining для анализа производительности и роста эффективности бизнес-процессов компании.

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