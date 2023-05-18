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ГК «А101» впервые провела сделки по продаже недвижимости через новое приложение SmartDeal

Сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью SmartDeal запустил собственное мобильное приложение для покупателей недвижимости и девелоперов. Первые три сделки с использованием мобильного приложения и личного кабинета покупателя провела ГК «А101».

С помощью приложения покупатели недвижимости могут выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а затем в своем личном кабинете в приложении с помощью УКЭП подписывать все документы по сделке и следить за ее ходом на всех этапах.

Заместитель коммерческого директора по процессам реализации и передачи объектов недвижимости ГК «А101» Артем Григорьев сказал: «Приложение позволяет реализовать концепцию «сделка на ладони», когда все этапы можно отслеживать онлайн, а сервисы и значимые документы хранятся в смартфоне клиента и доступны в любой момент времени и в любой точке планеты. Через приложение клиент может управлять своей электронной подписью, использовать ее при необходимости и даже заблокировать. Электронные копии всех документов могут быть необходимы при уточнении условий ДДУ, оформления страховки, получения налогового вычета или для уточнения графика платежей по рассрочке».

В будущем пользователи приложения получат возможность общаться с банком и девелопером в чате, оплачивать госпошлину, ипотечные заемщики смогут получать выгодные предложения от партнеров SmartDeal – на рефинансирование кредитов, страхование, услуги по ремонту и пр.

В феврале 2023 г. ГК «А101» зарегистрировала через сервис SmartDeal первую ипотечную сделку с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) от «Госключа». Для рынка недвижимости Москвы это стало первым случаем использования нового приложения в практике дистанционной реализации объектов недвижимости.

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