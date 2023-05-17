«Вятская мясная компания» автоматизировала склад на базе EME.WMS

Внедрение EME.WMS позволило «Вятской мясной компании» опти­мизи­ровать логистические процессы, значительно повысить производительность работы склада, минимизировать влияние «человеческого фактора». Специалистами «ЕМЕ» были предложены нестандартные решения задачи автоматизации склада компании. Об этом CNews сообщили представители «ЕМЕ».

«Вятская мясная компания» (торговая марка «Скорус») — дистрибьютор продуктов питания в г. Киров и Кировской области. Современный подход к организации бизнеса диктует необходимость использования инновационных решений, в первую очередь ключевого - организации логистики. А растущий товарооборот компании показал, что для эффективного управления складской логистикой явно необходима автоматизация.

Для автоматизации бизнес-процессов на складе менеджментом «Вятской мясной компании» была выбрана система EME.WMS.

Склад компании площадью 3500 кв.м. располагается в г. Кирове. Зонирование склада и принцип хранения товаров имеет ряд особенностей. На складе хранится более 4000 SKU. Это мясная, молочная продукции, рыба, бакалея, замороженная продукция, овощи, фрукты, напитки, детское питание, бытовая химия, табачные изделия и т. д. Склад делится на три зоны - зону бакалейной продукции, зону «заморозки» и зону охлаждения. Для того, чтобы товар дожидался отгрузки в своей зоне, организованы три зоны собранных заказов в соответствии с особенностями хранения. В основной зоне хранения располагаются микс-паллеты с разбивкой по SKU, срокам, партиям.

До реализации проекта по автоматизации учет на складе проводился в программе «1C». Она давала только общую информацию об расположении и количестве товаров на складе. Учет и контроль с помощью штрихового кодирования, в том числе с применением терминалов сбора данных, применить было невозможно. Порядок на складе отсутствовал. Возникали серьезные проблемы с контролем сроков годности, партий продукции, который критичен при хранении продуктов питания и замороженной продукции, трудности с учетом просроченной продукции. Эти особенности товаров и хранения приходилось учитывать сотрудникам, что приводило к недопустимому количеству ошибок и сильной зависимости от «человеческого фактора». Фактически «1С» обеспечивала только ограниченный учет, но не управление работой склада.

В ходе проекта специалистам ЕМЕ помимо автоматизации основных бизнес-процессов склада необходимо было организовать контроль партий и сроков годности, работу с весовым товаром, осуществить корректною работу с ФГИС «Честный знак» и «Меркурий», интеграцию с системой ВГХ (весогабаритных характеристик) для оптимизации хранения товаров.

Запуск системы был четко спланирован командой ЕМЕ. Подготовка внедрения и работы на складе заняли два месяца. Заранее была развернута Wi-Fi сеть, закуплены терминалы сбора данных и принтеры этикеток.

Некоторые задачи требовали нестандартного подхода. Особое внимание было уделено особенностям зонирования склада и размещения товара. Теперь в карточке каждого товара указано, в какой зоне должно осуществляться хранение. Это позволяет исключить порчу товара при размещении в неверной зоне. Такая же привязка была реализована и для сотрудников склада для того, чтобы минимизировать потери рабочего времени на смену одежды. Система автоматически распределяет товары и сотрудников по зонам склада в процессе работы.

В основной зоне хранения при формировании микс-паллет EME.WMS проверяет сроки годности по каждой SKU и не допускает размещения одного и того же товара с разыми сроками. Отгрузка производится микс-паллетами без необходимости их разделения.

В результате внедрения EME.WMS работа склада полностью организована. Ошибки при формировании заказов отсутствуют, налажен четкий контроль за сроками годности, в том числе учет процента срока годности при отгрузке в дальние регионы (алгоритмы подбора заказов учитывают разные сроки доставки в регионы). Прекратились отгрузки просроченной продукции, влияние зависимости от «человеческого фактора» сведено к минимуму.

Настроена интеграция с ФГИС «Честный знак», интеграция с ФГИС «Меркурий» напрямую, без участия ERP. Произведена интеграция с электронным весовым оборудованием «МАССА-К».

Сотрудничество между компаниями продолжается в рамках технической поддержки.

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Компания ЕМЕ – российский разработчик систем автоматизации логистики. Компания осуществляет свою деятельность с 1992 г. В активе ЕМЕ – более 300 внедрений на территории России и СНГ. В портфеле решений ЕМЕ: система автоматизации складской логистики EME.WMS; система управления транспортом и перевозками EME.TMS; система автоматизации производственных процессов EME.MES; модуль интеграции с автоматизированным складским оборудованием EME.WCS; модуль управления двором EME.YMS. Все решения ЕМЕ объединены в единую платформу управления логистикой. Флагманское решение компании – EME.WMS пятого поколения. Решение EME.WMS включено в реестр отечественного ПО Минцифры России.