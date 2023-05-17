«Ростелеком» организует видеонаблюдение за ЕГЭ и ОГЭ в ЯНАО

«Ростелеком» подготовил системы видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 24 мая по 1 июля. За ходом экзаменов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будут наблюдать 650 видеокамер. Их запустят на 51 объекте: в 49 школах и двух региональных центрах обработки информации (РЦОИ). В восьми населенных пунктах цифровые устройства на итоговом тестировании выпускников заработают впервые. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В списке новичков образовательные учреждения в Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, а также в селах Катравож, Кутопьюган, Халясавэй и Харампур.

Сергей Бойченко, первый заместитель директора департамента образования ЯНАО: «Наша задача — создать для всех учащихся равные условия при итоговой проверке знаний. В этом году следить за объективностью процесса сдачи ЕГЭ и ОГЭ в режиме реального времени на Ямале будут в 326 аудиториях. Также задействуют 61 наблюдателя. В течение всего периода экзаменов на Ямале будет работать контакт-центр по обеспечению круглосуточной сервисной и технической поддержки».

Все цифровые устройства, установленные в аудиториях, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук. Камеры обеспечивают необходимый обзор наблюдателям. Устанавливают приборы так, чтобы персональные данные участников экзамена оставались в тайне.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «“Ростелеком” обеспечивает техническую готовность системы видеонаблюдения во время ЕГЭ на Ямале уже восемь лет. Хочу отметить, что в 2023 г. камеры впервые наблюдают за ходом сдачи экзамена не только 11-х, но и 9-х классов. Причем для организации сдачи ОГЭ был проведен колоссальный объем работ. В 509 аудиториях будет запущено 1016 цифровых устройств. Все они транслируют процесс итоговой проверки знаний в онлайн-режиме, за которым смогут следить наблюдатели в крупных городах и удаленных поселениях. Все данные будут храниться в центре обработки данных “Ростелекома” до 1 августа 2023 г.».

Видеосигнал из школьных аудиторий напрямую транслируется на порталы видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» и «Смотри ОГЭ».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Порталы обеспечивают возможность одновременного доступа для 15 тыс. пользователей. Для повышения надежности запись сохраняется на локальной карте памяти, которая установлена в каждой камере. В целом по стране контролировать государственную аттестацию в 2023 г. будут федеральные и региональные онлайн-наблюдатели».

Также четвертый год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов поможет технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит «подозрение на нарушение» и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение модератора. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.