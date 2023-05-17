Платформа «Турбо Х» подтвердила совместимость с Postgres Pro

Платформа для автоматизации бизнес-процессов «Турбо Х» прошла сертификацию на технологическую совместимость с российской системой управления базами данных Postgres Pro. Решение «Турбо Х», разработанное «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), предназначено для создания высоконагруженных корпоративных систем управления и поддержки критически важных процессов.

Партнерство «Турбо Х» с российской СУБД Postgres Pro дает возможность предлагать заказчикам полностью импортонезависимый программный комплекс.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных, глубоко переработанная версия open source-СУБД PostgreSQL. Включает большое количество функциональных возможностей, значительно превышающих производительность open source-версии. Позволяет решать сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Платформа «Турбо Х» также состоит в реестре отечественного ПО и имеет ряд технологических преимуществ: обновленный сервер расчетов и совместимость с Linux, поддержка сервисной архитектуры и работа через API. К ключевым особенностям относится выделенный сервер расчетов с технологией in-memory OLAP, встроенный веб-сервер, библиотека готовых бизнес-сценариев, расширение за счет внешних сервисов.

Алексей Дружаев, директор по разработке платформы «Турбо Х», сказал: «Нам как вендору важно предлагать партнерам и заказчикам комплексные импортонезависимые решения. Совместная работа платформы «Турбо Х» и СУБД Postgres Pro позволит упростить переход предприятий на российские корпоративные системы управления».