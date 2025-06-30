Оружие, напечатанное на 3D-принтере, массово распространяется через Facebook* и Instagram**

Специалисты в области контроля над вооружениями бьют тревогу, ведь напечатанное на 3D-принтере оружие становится все более доступным и может превратиться в основной инструмент для совершения насильственных преступлений и распространяется в том числе через Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Telegram. Журналисты BBC провели расследование, выявившее масштабы распространения этой угрозы.

3D-печать в производстве

Журналисты BBC провели расследование массового распространения 3D-оружия через социальные сети, результаты расследования были опубликованы на BBC.

Журналисты BBC раскрыли причины распространения напечатанного на 3D-принтере оружия в Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), Telegram и Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России). Эксперты изучили причины популярности оружейного производства через технологию 3D-печати и сайты, предлагающие руководства по их изготовлению.

3D-печать, также известная как аддитивное производство, это процесс создания трехмерных объектов путем послойного наложения материала на основе цифровой 3D-модели. Вместо того, чтобы вырезать или вытачивать из цельного куска материала, как в традиционном производстве, 3D-печать добавляет материал слой за слоем, чтобы создать желаемый объект. Напечатанное на 3D-принтере может стать «оружием выбора» (обычно означает предпочтительное оружие) для тех, кто планирует насильственные преступления по всему миру, заявил эксперт из американской организации по контролю над оружием Everytown fo Gun Safety Ник Суплина (Nick Suplina) в интервью BBC. «Материалы стали лучше, стоимость снизилась, а доступ к чертежам — как никогда прост», — считает Ник Суплина.

3D-печать, которую часто называют «призрачным оружием» — это не поддающееся отслеживанию огнестрельное оружие, которое можно собрать с помощью 3D-принтера, загружаемых чертежей и некоторых основных материалов. Технология, разработанная для обхода законов о контроле за оборотом оружия, за последнее десятилетие стремительно развивалась, и модели 3D-принтеров в 2025 г. способны выпускать множество пластиковых деталей для различных моделей 3D-оружия.

По информации BBC, тревогу у военных экспертов вызывает то, что напечатанное на 3D-принтере оружие необязательно покупать в готовом виде: можно купить некоторые составляющие и собрать пистолет самостоятельно по доступным инструкциям. «Вы по сути сам себе мастер-оружейник», — сказал исследователь из Королевского колледжа Лондона Раджан Басра (Rajan Basra). При этом, добавил он, это все же не так просто, как распечатать лист А4 на офисном принтере.

В последнее время напечатанное на 3D-принтере оружие изымалось, например, в рамках уголовного дела об убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона (Brian Thompson). Обвиняемый в убийстве Луиджи Манджоне (Luigi Mangione) при задержании имел при себе самодельный «пистолет-призрак», предположительно напечатанный на 3D-принтере, говорили сотрудники полиции в декабре 2024 г. При Манджоне также нашли манифест, в котором индустрия медицинского страхования называлась «паразитами».

Производители 3D-принтеров (Creality, Bestfilament, HARZ Labs, Tiger3D, Phrozen) также призывают блокировать печать деталей для оружия, подобно тому, как обычные принтеры ограничивают печать валюты. Но будут ли такие меры эффективными, пока неизвестно.

Интернет-реклама на ИТ-платформах

Журналисты BBC обратили внимание на рекламные объявления о продаже подобного оружия в базе Meta*** (компания признана экстремистской организацией на территории России). Многие из них, по данным BBC, перенаправляют потенциальных покупателей в каналы Telegram или чаты WhatsApp****. В апреле 2025 г. в компании Meta отказалась комментировать полученные данные. Спустя несколько месяцев аналитики уже The Register обнаружили, что аналогичные объявления о продаже оружия по-прежнему отображаются в базе данных объявлений Meta, как активные 3 июня 2025 г.

В Telegram были обнаружены каналы, демонстрирующие различные виды оружия на продажу. Один из аккаунтов с аудиторией более 1 тыс. подписчиков утверждал, что осуществляет доставку по всему миру. Журналисты обратились к нему с вопросом о возможности поставки оружия, напечатанного на 3D-принтере, в Великобританию, несмотря на действующий запрет на продажу оружия в этой стране.

Возможный продавец предложил Liberator, первый широко доступный пистолет, напечатанный на 3D-принтере, способный на одиночный выстрел, а также компонент Glock switch, превращающий пистолет в автомат. За поставку он потребовал 160 фунтов стерлингов (около $220) в биткоинах, но позже предложил перевести оплату на банковский счет в Великобритании. Когда позже связались с продавцом, представившись сотрудниками BBC, он признал, что продажа оружия в Великобритании незаконна, но не стал оправдываться.

Запоздалая блокировка

В ответ на запрос BBC сотрудники Telegram сообщили, что аккаунт был заблокирован за нарушение политики ИТ-платформы. «Условия использования Telegram прямо запрещают продажу оружия, и такой контент удаляется при обнаружении. Наши модераторы, применяя ИТ-инструменты искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), постоянно отслеживают публичные разделы и обрабатывают жалобы, ежедневно устраняя миллионы вредоносных материалов, включая рекламу оружия», — пояснил представитель мессенджера.

В Meta телеканалу BBC заявили, что рекламные объявления о «призрачном оружии» были «автоматически отключены в соответствии с нашими правилами», и добавили, что наличие рекламы в их рекламной базе «не обязательно означает, что объявление все еще активно или доступно для просмотра».

Можно сделать самим

Однако, как ни странно, людям, ищущим оружие, напечатанное на 3D-принтере, не обязательно покупать готовые образцы через социальные сети. Они могут собрать свой собственный. Такие модели, как FGC-9, созданы с использованием только 3D-печати пластика и переработанных металлических компонентов, и для их изготовления не требуется никаких коммерческих деталей оружия.

Как уже сообщала BBC, существуют сайты, предлагающие бесплатные пошаговые руководства и чертежи для создания 3D-пистолетов. Одно из таких руководств было написано адвокатом по защите прав на оружие из Флориды Мэтью Ларосьером (Matthew Larosiere). Он связан с глобальным сообществом сторонников 3D-печати оружия, в котором много членов из США, считающих право на ношение оружия по Второй поправке одним из прав человека.

Телеканал BBC спросил его, почему он делится информацией, помогающей людям создавать смертоносное оружие. Он ответил: «Это просто информация. Это единицы и нули. Тот факт, что у информации есть применение, которое вызывает у вас дискомфорт, я понимаю и сочувствую, но это не делает правильным утверждение, что это не более чем информация». На вопрос о риске использования этих данных в школьной стрельбе или массовом убийстве он ответил: «Я благодарю Бога, что этого не произошло». Он назвал Мьянму страной, где, по его мнению, 3D-печать оружия послужила положительному делу.

В 2022 и 2023 г. силы сопротивления произвели сотни FGC-9, которые стоят в десять раз дешевле, чем пулеметы на черном рынке. Кроме того, в распоряжении этих групп теперь есть более традиционное оружие, например ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или пулеметы. Пример Мьянмы, по мнению Мэтью Ларосьера, демонстрирует ограниченность возможностей нынешнего 3D-печатного оружия для использования в военных целях.

*Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

**Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

***Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

****WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).