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Цифровизация Внедрения
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Группа «Готэк» повысила эффективность работы складов после внедрения LEAD WMS

В этот раз производитель упаковки автоматизировал склад на 5500 палетомест в Ленинградской области. Благодаря системе LEAD WMS на площадке было достигнуто повышение скорости и производительности складских операций, увеличение пропускной способности складов, выстроена эффективная система оперативной отгрузки заказов. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

Группа предприятий «Готэк» – производитель современной упаковки и упаковочных материалов. В группу «Готэк» входят пять производственных компаний, расположенных в трех географических регионах страны – Курской, Тульской и Ленинградской областях.

«Сегодня «Готэк» уверенно идет по пути автоматизации и цифровизации своих предприятий, выбирая лучшие ИТ-решения на рынке», – отметил Сергей Сбродов, директор департамента логистики Управляющей компании группы предприятий «Готэк».

Проект модернизации складской системы группы «Готэк» стартовал с внедрения в складском комплексе класса «В» обслуживающей компании «Готэк – Центр предоставления услуг» (г. Железногорск, Курская обл.) системы управления складом LEAD WMS от российского разработчика LogistiX. Это позволило обеспечить централизованное объединение складирования готовой продукции двух производственных предприятий («Готэк» и «Готэк-принт»), благодаря чему отгрузки на площадке перешли в круглосуточный режим работы.

Автоматизация второго объекта – склада хранения готовой продукции на производственной площадке АО «Готэк Северо-Запад» (Ленинградская обл.) позволила в режиме реального времени получать информацию как о работе всего складского комплекса в целом, так и отдельных его звеньев.

В рамках проекта были автоматизированы все складские операции с поддержкой разных видов и схем хранения товаров, реализована возможность уплотнения склада, настроены процессы обработки излишков, недостач, брака и возврата, внедрен дополнительный набор специализированных отчетов, проведена интеграция с ERP-системой SyteLine. Помимо этого, была обеспечена возможность использования стандартных производственных ярлыков для считывания информации системой с палет. Это позволило избежать применения дополнительных самоклеящихся ярлыков и оборудования для печати.

В результате работа склада стала прозрачной, существенно сократились ошибки, вызываемые человеческим фактором. Склад стал гибко перераспределять производственные ресурсы на решение первоочередных задач, исходя из возможной и текущей нагрузки, а также приоритетности выполняемых операций.

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Группа компаний LogistiX, основанная в 2004 г., является российским разработчиком и интегратором профессиональных систем управления складом, транспортом и производством. В портфеле LogistiX – 19 лет экспертизы, более 350 проектов, консалтинговый ресурс, а также методическая составляющая, постоянно дополняемая и улучшаемая учебно-методическим подразделением.

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