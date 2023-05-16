ГК «Маршал» внедряет SaaS-платформу «Площадки Ati.su» в свои бизнес-процессы

Группа компаний «Маршал» интегрировала логистический сервис «Площадки Ati.su» компании «Биржа грузоперевозок Ati.su» в собственную экосистему перевозок. Внедрение облачных инструментов позволило привлечь новых перевозчиков и улучшить коммуникации с клиентами.

«Маршал» – международный холдинг, специализирующийся на автомобильных, железнодорожных, морских и авиаперевозках. Группа компаний оказывает логистические услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию предприятий в России и в ближайшее время планирует выйти на рынок стран СНГ.

Для повышения качества работы и автоматизации внутренних процессов руководство компании «Маршал» приняло решение использовать логистическую SaaS-платформу «Площадки Ati.su» — сервис по организации и автоматизации автомобильных грузоперевозок: от распределения груза до оформления и аналитики грузоперевозок.

По окончании внедрения у компании «Маршал» появились: новый канал привлечения целевого пула грузоперевозчиков; возможность оперативного оповещения перевозчиков о новых грузах на площадке; возможность создавать площадки под определенные маршруты и направления; функциональность проведения торгов для экономии бюджета; поддержка ведения электронного документооборота через систему «Ати-доки»; готовые шаблоны заявок для наиболее требовательных заказчиков; механизм автоматической рассылки приглашений на площадки компании «Маршал» в фирменном стиле; возможность мониторинга транспорта во время рейса.

Реализация проекта заняла около двух месяцев. Для того чтобы ускорить процесс, в компании «Маршал» были выделены ответственные сотрудники, которые занимались интеграцией новых инструментов, а также активно взаимодействовали со своим личным менеджером Ati.su для привлечения перевозчиков на площадки и консультации по функциональности.

По итогам внедрения сервиса «Площадки Ati.su» удалось увеличить конверсию закрытия заявок в среднем на 10-15% в зависимости от сложности направления, объема грузов, количества перевозчиков и других факторов.

В настоящее время уже создано 19 целевых площадок, в том числе 18 специализированных для определенных направлений, где сегодня присутствует более 2 тыс. грузоперевозчиков. Появилась возможность проведения торгов по популярным направлениям.

В процессе внедрения был усовершенствован процесс взаимодействия с исполнителями, появилась возможность формирования постоянного пула грузоперевозчиков без использования CRM-инструментов. Для постоянных перевозчиков теперь доступна возможность устанавливать специальные условия сотрудничества. Также в договор оферты были внесены изменения, которые позволяют проводить бухгалтерские операции с заявками непосредственно через «Ати-доки» – систему юридически значимого электронного документооборота для участников рынка грузоперевозок.

В качестве бонуса сотрудники компании «Маршал» смогли протестировать инструмент «Поиск активных перевозчиков», который также помог привлечь новых исполнителей. Сервис выдает ранжированный список перевозчиков с Ati.su, которые отвечают критериям запроса заказчика, это помогает выбрать наиболее подходящих кандидатов для сотрудничества.

«Внедрение облачных инструментов “Площадки Ati.su” позволило нам автоматизировать и ускорить процедуру проведения электронных торгов, улучшить обмен данными с перевозчиками, а также снизить финансовые затраты и влияние человеческого фактора на всех этапах взаимодействия с контрагентами. Мы намерены интегрировать все возможности “Площадок Ati.su” в нашу единую цифровую экосистему на базе “Битрикс-24” и “1C” в рамках перехода на программные решения российского производства», – сказал Михаил Белоусов, генеральный директор ГК «Маршал».

«Сегодня, когда рынок перевозок грузов в России и странах СНГ перестраивается буквально на ходу под влиянием растущего спроса и формирования новых маршрутов, крайне важно для сохранения конкурентоспособности оптимизировать каждый этап логистической цепочки. Мы рады, что инструменты Ati.su помогают компаниям более эффективно работать и минимизировать издержки», – отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок Ati.su».