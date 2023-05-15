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Решение «Турбо бюджетирование» внедрено в отеле «Метрополь»

«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») внедрила решение «Турбо бюджетирование» в специальной редакции Hotel Edition для прогнозирования и контроля доходов и расходов в «Метрополе». Отель получил единую взаимосвязанную информационно-аналитическую систему на современной платформе.

Решение «Турбо бюджетирование Hotel Edition» разработано и настроено специально для гостиниц, включает стандартизированную отчётность USALI и модели прогнозирования в соответствии с требованиями операторов крупнейших международных гостиничных сетей и входит в реестр российского ПО.

Для менеджмента «Метрополя» желание реализовать проект на платформе «Турбо» было связано с необходимостью получения оперативной информации обо всех фактических результатах деятельности отеля и построением прогнозов и бюджетов на будущее. Существенным фактором выбора решения «Турбо» стала вариативность сценарного анализа и моделирование бизнес-ситуации на основе статистических данных.

Андрей Смольянинов, финансовый директор отеля «Метрополь», сказал: «Нам важно было получить единую информационно-аналитическую систему на современной платформе, с автоматическими правилами обмена информацией, однократным внесением данных, возможностью контроля информации на каждой стадии трансформации данных: от анализа и моделирования до построения сбалансированного бюджета, контроля и последующего формирования отчетности. В результате выполнения проекта была полностью автоматизирована методология анализа данных и прогнозирования показателей работы отеля и отдельных направлений бизнеса. Оптимизированы сроки формирования бюджетов и отчетов, повысилась оперативность и точность сбора фактической информации из учетных систем отеля, на основе чего формируется корпоративная отчетность для принятия управленческих решений о возможных вариантах развития бизнеса».

На текущий момент командой внедрения созданы и настроены необходимые для финансового департамента отеля отчетные формы – Room, FB, Payroll, Sales, административные, коммунальные расходы, расходы инженерной службы и др. (в разрезе различных центров финансовой ответственности). В рамках таких форм настроено планирование выручки в зависимости от разных драйверов – например, числа проданных номеров или количества посетителей. Также реализовано планирование расходов на заработную плату с учетом различных ставок (почасовая, фиксированная, сдельная) и бюджетирование других расходов с учетом фиксированных и зависимых расходов. В рамках проекта также была модернизирована методология системы бюджетирования отеля.

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