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Масложировой бизнес «Русагро» применяет математического двойника цепей поставок от «Корус консалтинг» для оптимизации логистики и закупок подсолнечника

Группа «Русагро» занимается производством масложировой продукции, сахара, свиноводством, растениеводством и реализует продукцию в 60 странах мира и 80 городах России. Для построения системного подхода в логистике и оптимального использования элеваторных мощностей в масложировом бизнес-юните компания оцифровала процесс управления цепями поставок сырья.

Ранее в компании использовали традиционный подход к планированию поставок семян подсолнечника, при котором специалисты опирались на экспертное мнение и данные электронных таблиц. Это приводило к очередям транспортных средств на выгрузке маслоэкстракционных заводов и недозагруженности элеваторов. Компания несла временные и финансовые потери за счет неэффективного использования собственного автопарка и завышенных тарифов на наемный транспорт. Руководство «Русагро масло» приняло решение разработать математического двойника, позволяющего в безрисковой среде выстраивать и тестировать различные конфигурации цепей поставок. В качестве партнера по проекту холдинг выбрал экспертов по планированию цепочек поставок ГК «Корус консалтинг». В 2022 г. департамент выделился в дочернюю компанию LAMACON.

Специалисты собрали требования заказчика, данные и предпосылки для моделирования. С помощью решения LLamasoft Supply Chain Guru разработали тактическую модель на один год с фокусом на сезон урожая подсолнечника. Она определяет оптимальную загрузку мощностей заводов и элеваторов, позволяя учитывать короткий период сбора урожая. Сезонная модель является ориентиром для составления схемы поставок в соответствии с планами закупок сырья в разрезе территорий. Ожидается, что ее использование позволит сократить совокупные операционные затраты до 13%.

Также эксперты создали оперативную модель с горизонтом планирования «на следующий день», которая позволяет эффективнее распределять уже закупленный объем в соответствии с ситуацией на заводах и элеваторах. Обе модели являются комплементарным решением и в совокупности позволяют отслеживать соответствие оперативных решений стратегическим целям. Потенциальный экономический эффект моделей был проверен на исторических данных.

Чтобы процесс планирования в компании был сквозным, а данные из нового решения могли использоваться другими системами, специалисты настроили интеграционные механизмы.

Сегодня в «Русагро масло» сформирован внутренний центр компетенций по моделированию и оптимизации цепей поставок, его специалисты обучены работе с новым решением. Это позволит компании развивать созданные математические модели и использовать LLamasoft Supply Chain Guru на других контурах масложирового бизнес-направления.

«Масложировой дивизион «Русагро» инициировал уникальный для агропромышленного сектора проект: полностью оцифровал управление цепочками поставок от момента закупки сырья до его прибытия на заводы. Такая прозрачность поможет холдингу эффективнее использовать мощности собственных элеваторов, повысить гибкость управления цепочками поставок и выровнять загрузку маслоэкстракционных заводов. Для проекта мы разработали две согласующиеся модели математического двойника, которые позволят компании быстро реагировать на меняющиеся предложения фермеров и доступность транспорта, экономя при этом деньги. Это даст «Русагро» преимущество перед конкурентами, а также позволит управлять рисками очень волатильного рынка», — сказал Дмитрий Красилов, генеральный директор LAMACON (ранее — департамент по планированию цепей поставок в ГК «Корус консалтинг»).

«Высокая конкуренция требует от нас повышения операционной эффективности. Для этого мы оцифровываем наиболее ресурсоемкие процессы, используя современные решения на каждом участке сырьевой цепочки. С помощью экспертов «Корус консалтинг» мы создали инструмент для сезонного планирования закупок сырья, основная функция которого — минимизировать операционные затраты. Он позволяет нам упростить управление наполняемостью элеваторов, эффективностью использования собственного и наемного транспорта, равномерностью загрузки производственных мощностей в течение года с учетом их пропускной способности. Сегодня мы видим реальный эффект от использования математического моделирования и рассматриваем возможность использования такого подхода для создания стратегии развития цепочек поставок в будущем», — отметил ИТ-бизнес-партнер Масложирового бизнеса «Русагро» Константин Волошин.

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г., и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.

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