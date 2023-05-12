«Деснол софт» выпустила новую версию «1С:ТОИР Корп»

«Деснол софт» выпустила новую версию «1С:ТОИР Корп». В «1С:ТОИР Корп 3.0.5.1» оптимизировано время расчета плана-графика ППР по наработке, повысилась скорость обмена данными между «1С:ТОИР Корп» и системами «1С:ERP Управление предприятием» и «1C:Управление торговлей». Добавлен новый, более точный механизм учета времени при выполнении технологических операций. Появились 4 новых отчета. Изменения коснулись и приложения «Мобильная бригада».

Внедрение системы «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживание оборудованием Корп» позволяет автоматизировать ключевые процессы управления материальными активами предприятия для обеспечения их максимальной доступности и продления срока полезного действия. Это такие процессы как учет оборудования и нормативов, учет показателей эксплуатации, планирование ТО и ремонтов, управление МТО ремонтов, управление ремонтным персоналом, управление нарядами и работами, мониторинг показателей процессов и формирование отчетности.

Изменения в новом релизе системы затронули ключевые процессы ТОиР, а также улучшили интеграционные возможности: обмен данными между «1С:ТОИР» и «1С:ERP/1C:УТ» стал быстрее; доступна интеграция «1С:ТОИР Корп» с решением «1С:Документооборот редакции 3.0»; оптимизирован расчет плана-графика ППР по наработке; создан более точный механизм учета времени выполнения технологических операций.

Появились новые отчеты: «Журнал состояний оборудования», «КТГ оборудования». «Обеспеченность плановой потребности в ТМЦ», «План закупок», «План поставок под заказы на внутреннее потребление».

С выходом релиза 3.0.5.1 некоторые изменения коснулись и печатных форм: появилась новая печатная форма «График работы сотрудника», обновились формы «Учет контролируемых показателей» и «Журнал дефектов».

Обновилось и приложение «Мобильная бригада». Формировать акт выполненных работ в приложении стало удобнее: заполнения формы доступно «в одном окне».

Кроме того, стал доступен учет времени параллельно выполняемых ремонтных работ.

В заявках на ремонт, которые получают сотрудники ремонтных бригад, теперь будет отображаться, какие операции необходимо выполнить параллельно, а какие последовательно, а при оформлении «Акта о выполнении этапа работ» можно будет более корректно учитывать время, потраченное на выполнение параллельных и последовательных операций.