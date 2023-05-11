«Сберкорус» внедрил электронный путевой лист в своем сервисе транспортного ЭДО

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» запустила функциональность для создания, обработки и отправки электронных путевых листов (ЭПЛ) в своем сервисе «Транспортный ЭДО». По оценкам Минтранса РФ, введение электронных путевых листов в 2023 г. избавит бизнес от 5 млрд бумажных документов.

Электронный путевой лист (ЭПЛ) является цифровым аналогом бумажного ПЛ для водителей общественного, коммерческого и служебного транспорта. ЭПЛ в «Транспортном ЭДО» «Сберкоруса» включает все обязательные пункты бумажного документа: срок действия путевого листа, данные об оформившем его лице, информацию о транспортном средстве и о водителе, виде перевозки и виде сообщения. Кроме того, могут быть указаны дополнительные сведения на усмотрение компании.

ЭПЛ будут автоматически загружаться в единую электронную систему с доступом Минтранс, Ространснадзор, МВД, ФНС, Минздрав, Минфин и другие ФОИВ. Таким образом, больше не надо тратить время на заполнение документов вручную — водители смогут быстрее выходить на маршрут, а отказ от бумаги снизит негативное влияние на экологию.

Главными выгодами от внедрения ЭПЛ станут сокращение затрат на бумагу, повышение уровня информационной безопасности за счет исключения человеческого фактора, упрощение проверок со стороны контролирующих органов, качественная аналитика за счет структуризации данных.

Сервис «Транспортного ЭДО» «Сберкоруса», кроме основных функций, предлагает уникальное мобильное приложение с возможностью демонстрировать QR-код от ГИС ЭПД для проверки водителей контролирующими органами непосредственно на дороге. Веб-интерфейс системы дает возможность создавать с нуля путевой лист и проходить на платформе всевозможные сценарии работы.

Также сервис поддерживает интеграцию с любой учетной системой клиента и предоставляет возможность разграничения действий пользователей относительно ролевой модели.

Ранее в 2022 г. «Сберкорус» стал официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

«Мы продолжаем работать над сервисами, которые помогают малому и крупному бизнесу комфортно и быстро оцифровать свои логистические бизнес-процессы. Цифровизация помогает экономить время и деньги, что важно для любой организации вне зависимости от формы собственности», — сказала руководитель направления дирекции Сбербанка «Цифровые решения для государственного сектора», владелец продукта «Транспортный ЭДО» в компании «Сберкорус» Юлия Трофимова.

«Сбер» и «Сберкорус» совместно разработали логистическую платформу «Транспортный ЭДО», с помощью которой можно обмениваться не только ЭПЛ, но и электронными транспортными накладными и другими логистическими документами в 2021 г.