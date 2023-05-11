Directum и «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов

Directum и «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов. Тестовые испытания продемонстрировали корректность совместной работы Directum RX с «Ред ОС». Результат отражен в двустороннем сертификате.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Ред ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

Directum RX — интеллектуальная система для управления бизнес-процессами и документами. Имеет платформу для поддержки тысяч одновременно работающих пользователей, включает готовый набор бизнес-решений для широкого спектра задач от делопроизводства и договорной работы до кадрового документооборота и долговременного архива, а также возможности гибкой доработки без программирования. Directum RX включена в реестр отечественного ПО (№4499). Надежность решений подтверждают сертификаты качества и ФСТЭК РФ.