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Система «Управление временными интервалами ПРР / ant Time Slot Management» внесена в реестр российского ПО

Система «Управление временными интервалами ПРР / ant Time Slot Management», разработанная специалистами «Ант технолоджис», внесена в реестр российского ПО.

Система «Управления временными интервалами ПРР на складе – ant Time Slot Management» предназначена для формирования и управления временными интервалами, в течение которых могут быть выполнены погрузочно-разгрузочные работы на складе с максимальной эффективностью и рациональным использованием ресурсов и возможностей склада. С помощью этого инструмента перевозчик имеет возможность в режиме реального времени выбирать и бронировать удобное для себя временное окно для доставки или вывоза товара.

В системе отражаются статусы перемещения автотранспорта, рассчитывается KPI по складским докам и транспортным контрагентам, фиксируется фактическое время прибытия грузового транспорта и выполнения погрузочно-разгрузочных операций с возможностью дальнейшего сравнения план-факт в блок-отчете.

На данный момент мы предлагаем возможность бесплатного использования ant Time Slot Management до конца мая. Система доступна для эксплуатации по модели «программное обеспечение как услуга (SaaS)». Для желающих оценить систему в работе и эффективность ее использования мы бесплатно выполним настройку и предоставим систему для бесплатного тестового использования.

«Многолетний опыт внедрения решений для автоматизации работы складских предприятий позволили нашей компании наработать глубокие компетенции в понимании задач и требований наших заказчиков. Сегодня мы предлагаем рынку новое решение ant Time Slot Management, которое предоставит нашим клиентам новые возможности по повышению эффективности работы складского предприятия и оказания сервиса высокого качества услуг», – сказал Александр Усов, руководитель «Ант технолоджис».

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